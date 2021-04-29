В Киеве под застройку уничтожают вековые дубы: фото вырубки

В Пуще-Водице начали рубить вековые дубы под застройку многоквартирными домами на участке площадью 21 га. Уже уничтожили более 10 дубов.

Об этом сообщила общественная организация "Киевский эколого-культурный центр" в Facebook.

Фото: КЕКЦ

"Эту территорию, которая официально лесом не считается, передали в 2007 году частному предприятию "Продмарт". Если здесь будут построены дома, то придется прокладывать дорогу и коммуникации к ним или через национальный парк "Голосеевский", или через Межигорско-Пуща-Водицкий заказник, которые находятся рядом. Одно нарушение автоматически будет порождать другие", - рассказали активисты.

Они считают, что столичные власти не только срочно должны расторгнуть договор аренды с "Продмарт", но и провести инвентаризацию других участков киевских лесов и зеленых зон, переданных в аренду под застройку, разорвать договоры аренды и вернуть леса в лесопарковые хозяйства.

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"Это не первый пример, когда "взрываются бомбы", заложенные еще при Омельченко и Черновецком, когда Киевгорсовет в огромном количестве раздавал киевские леса под застройку", - добавили активисты.

Об уничтожении вековых дубов вблизи ботанического сада Национального университета биоресурсов и природопользования стало известно 26 марта. Отмечалось, что у рабочих были документы, подтверждающие разрешение на обрезку сухостоя, но ни один из срезанных дубов сухим не был. По факту незаконной вырубки начали уголовное производство.