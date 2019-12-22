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воскресенье, 22 декабря 2019 10:27

В Киеве перекрыли проспект: как избежать пробок

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22 декабря в 17:00 перекроют проспект Любомир Гузар вблизи улицы Василенко. Там монтировать третью часть пешеходного моста.

Это последний участок прогона. Во время работ движение будет перекрыто. Объезд обеспечили по маршруту: ул. Гузар - ул. Гарматная - ул. Гавела - ул. Героев Севастополя - просп. Гузара.

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Автор: facebook.com/kievavtodor
  В Киеве перекрыли проспект Любимира Гузара
В Киеве перекрыли проспект Любимира Гузара
Завтра, 22 декабря в Киеве на несколько часов перекроют движение транспорта на улице Владимирской. Там проведут новогодний парада "Borjomi New Year Parade".

Движение перекроют с 13:30 до 16:00 на участке улицы Владимирской от пересечения с бульваром Тараса Шевченко в доме № 19 улицы Владимирской, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
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