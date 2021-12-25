В Киеве перекрыли мост Патона в оба направления

В Киеве перекрыли мост имени Патона в оба направления.
Об этом сообщает КГГА.
В полицию поступило сообщение о минировании моста.
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Сейчас там работают правоохранительные органы.
Известно, что звонок поступил в колл-центр СБУ в 17.00.
Полиция проверяет не только мост, но и близлежащие территории на наличие взрывчатки.
9 июня полностью перекрыли движение на мосту Метро в Киеве якобы из-за минирования. На пешеходной зоне был обнаружен подозрительный предмет.
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