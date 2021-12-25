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суббота, 25 декабря 2021 18:12

В Киеве перекрыли мост Патона в оба направления

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В Киеве перекрыли мост Патона в оба направления
В полицию поступило сообщение про минирование моста. Фото: Патрульная полиция

В Киеве перекрыли мост имени Патона в оба направления.

Об этом сообщает КГГА.

В полицию поступило сообщение о минировании моста.

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Сейчас там работают правоохранительные органы.

Известно, что звонок поступил в колл-центр СБУ в 17.00.

Полиция проверяет не только мост, но и близлежащие территории на наличие взрывчатки.

9 июня полностью перекрыли движение на мосту Метро в Киеве якобы из-за минирования. На пешеходной зоне был обнаружен подозрительный предмет.

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25
декабря

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