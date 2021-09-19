В Киеве перекрыли центральные улицы: как проходит "Марш равенства"

В центре Киева 19 сентября перекрыли движение автотранспорта в связи с проведением "Марша равенства" от общественной организации КиевПрайд.

Полиция перекрыла движение на ул. Владимирской, бульваре Тараса Шевченко, ул. Терещенковской и площади Льва Толстого, сообщает "Укринформ".

"Внесли изменения в движение общественного транспорта. В частности, маршрут троллейбусов № 5, 7, 8, 17, 93-Н и 94-Н, а также автобусов № 24, №20, №114, №118", - говорится в сообщении.

Закрыты на вход и выход станции метрополитена "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта" и "Театральная".

Фото: ukrinform.ua

Участники традиционного шествия за права человека для ЛГБТ+ сообщества собираются возле Национальной оперы и недалеко от Золотых ворот. В то же время в центре столицы, возле университета Шевченко, собирается акция противников "Марша".

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова призвала граждан быть толерантными друг к другу и не допускать дискриминации.

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"Марш равенства" в Киеве в прошлом году состоялся 21 июня. Однако в связи с карантином мероприятие впервые в истории украинского прайд-движения прошло в онлайн-формате. В тот же день также состоялся большой медиа-марафон союзников и союзников ЛГБТ+.