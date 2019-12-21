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суббота, 21 декабря 2019 17:45

В Киеве перекроют движение на Владимирской через парад

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В Киеве перекроют движение на Владимирской через парад
Завтра в Киеве перекроют движение на нескольких улицах. Фото: unian.ua/

Завтра, 22 декабря в Киеве на несколько часов перекроют движение транспорта на улице Владимирской. Там проведут новогодний парада "Borjomi New Year Parade".

Движение перекроют с 13:30 до 16:00 на участке улицы Владимирской от пересечения с бульваром Тараса Шевченко в доме № 19 улицы Владимирской, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Приметы на Новый год: как накликать беду

Кроме того, во время монтажа/демонтажа праздничной платформы и специального ограждения парада запретят парковку в воскресенье, 22 декабря, с 00:00 до 15:00 на ул. Владимирской со стороны парка Тараса Шевченко напротив красного корпуса Национального университета Украины имени Тараса Шевченко и на ул. Владимирской возле домов № 19 и № 21/20.

Также запретят парковку с 21 декабря до 23:30 22 декабря на ул. Владимирской, от пересечения с бульваром Тараса Шевченко до пересечения с ул. Софиевской. А также вдоль четной стороны б-ра Тараса Шевченко, от пересечения с ул. Терещенковской до пересечения с ул. Владимирской.

Новый год, праздник к которому надо готовиться заранее. Спланировать вечер, купить подарки, приготовить салаты и закуски, а еще постараться придерживаться примет, чтобы не навлечь беду в новом году.

Список примет, которые надо помнить на Новый год, читайте здесь.

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21
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