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суббота, 12 октября 2019 11:29

В Киеве перекроют центр города

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В Киеве перекроют центр города
По центральным улицам столицы пройдут две ходы. Фото: Прямой

14 октября в центре Киева ограничат движение транспорта.

По центральным улицам столицы пройдут две ходы. Одна колонна будет двигаться по маршруту от парка имени Тараса Шевченко до улицы Банковой. Другая - от парка имени Тараса Шевченко до улицы Грушевского (площадь Конституции), сообщает пресс-служба Патрульной полиции.

Ориентировочное начало перекрытия движения - 14.00.

После прохождения колонны движение по улицам будет сразу обновляться.

На 14 октября запланированы марш в честь создания УПА и марш в поддержку заключенного в Италии украинского защитника Виталия Маркива.

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С вечера 12 до утра 14 октября запретят движение по проспекту Победы для монтажа фрагмента Шулявского путепровода.

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12
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