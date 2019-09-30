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понедельник, 30 сентября 2019 16:09

В Киеве перекроют 40 улиц

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5-6 октября на 40 улицах Киева ограничат движение транспорта из-за проведения Международного марафона 10th Wizz Air Kyiv City Marathon 2019. Также перекроют Северный, Гаванский мосты и Патона.

"Ограничивать и возобновлять движение по улицам Киева во время марафона будут постепенно. Всю трассу Киевского разбиты на условные" участки ", движение транспорта на которых будет восстанавливаться сразу после того, как бегуны их преодолеют", - сообщают организаторы мероприятия.

Дороги начнут перекрывать с вечера 4 октября. Так через подготовительные работы в районе Софийской площади с 21:00 4 октября до 22:00 6 октября перекроют Владимирский проезд, улицы Аллы Тарасовой и Малую Житомирскую.

От утра 5 октября по 22:00 6 октября закроют для проезда улицы Трехсвятительской и Владимирскую (участок от Большой Житомирской до Софиевской).

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Кроме того, 5 октября ограничат движение на:

улице Большой Васильковской (от Бессарабской площади до ул. Коновальца) - с 13:00 до 16:30

улице Крещатик (от Бессарабской площади до Майдана Независимости) - с 13:00 до 17:50

улице Михайловской (от Михайловской площади до Михайловского переулка) - с 12:00 до 17:50

улице Большой Житомирской (от ул. Владимирской до Михайловской площади) - с 12:00 до 17:50

улице Владимирской (от ул. Софиевской до б-ру Шевченко) - с 13:00 до 17:50

бульваре Тараса Шевченко (от ул. Владимирской до ул. Крещатик) - с 13:00 до 17:50

улице Богдана Хмельницкого (от ул. Крещатик до ул. Н. Лысенко) - с 13:00 до 17:50

Автор: kyivmarathon.org
  Схемы перекрытия движения по улицам Киеве 5 октября
Схемы перекрытия движения по улицам Киеве 5 октября

6 октября перекроют:

улицу Михайловскую (от Михайловской площади до Михайловского переулка) - с 05:00 до 22:00

улицу Большую Житомирскую (от ул. Владимирской до Михайловской площади) - с 05:00 до 22:00

улицу Владимирскую (от ул. Софийской до бульвара Шевченко) - с 08:00 до 11:15

бульвар Тараса Шевченко (от ул. Владимирской до ул. Крещатик) - с 08:00 до 11:15

площадь Победы - с 08:00 до 11:15

улицу Саксаганского (от площади Победы до ул. Льва Толстого) - с 08:00 до 11:15

улицу Льва Толстого (от ул. Саксаганского до ул. Жилянской) - с 08:00 до 11:15

улица Жилянская - с 08:00 до 11:15

улицу Большую Васильковскую (от ул. Физкультуры до Бессарабской площади) - с 08:00 до 11:15

улицу Богдана Хмельницкого (от ул. Крещатик до ул. Н. Лысенко) - с 08:00 до 11:45

улицу Крещатик - с 08:00 до 11:45

Европейскую площадь - с 08:00 до 11:45

Музейный переулок - с 08:00 до 11:45

улицу Грушевского - с 08:00 до 11:45

Петровскую аллею - с 8:20 до 11:45

Парковую дорогу - с 8:20 до 11:45

Днепровский спуск - с 08:30 до 12:15

аллею Героев Крут - с 08:30 до 12:15

улицу Лаврскую - с 08:30 до 12:15

улицу Запечерный - с 08:30 до 12:15

проспект Соборности - с 8:45 до 13:00

улицу Сверстюка - с 8:45 до 13:00

Русановский канал - с 8:45 до 13:00

улицу Энтузиастов - с 8:45 до 13:00

Русановской набережной - с 8:45 до 13:00

бульвар Дружбы Народов - с 8:45 до 13:15

мост Патона - с 8:45 до 13:15

Набережное шоссе - с 8:45 до 13:45

улицу Набережно-Крещатицкая (от ул. Нижний вал до Почтовой площади) - с 8:45 до 15:30

улицу Труханова - с 09:00 до 14:30

Парк Муромец - с 09:30 до 15:00

Северный мост - с 09:30 до 15:00

Гаванский мост - с 09:30 до 15:00

улицу Набережно-Рыбальскую - с 09:30 до 15:30

улицу Нижний вал - с 9:45 до 15:30

улицу Глыбочицкую - с 9:45 до 15:45

Глыбочицкий проезд - с 9:45 до 16:00

улицу Вячеслава Чорновила - с 10:00 до 16:00

улицу Сечевых Стрельцов - с 10:00 до 16:00

Автор: kyivmarathon.org
  Схемы перекрытия движения по улицам Киеве 6 октября
Схемы перекрытия движения по улицам Киеве 6 октября

Организаторы просят прощения за неудобства и рекомендуют киевлянам и гостям города заблаговременно спланировать свое передвижение по городу, учитывая график перекрытия.

В столице устанавливается ограничение на въезд грузового транспорта со стороны Борисполя. Решение принято на заседании постоянной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

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Дата
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