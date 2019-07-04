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четверг, 04 июля 2019 16:25

В Киеве отметят День Днепра - программа мероприятий

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В Киеве отметят День Днепра - программа мероприятий
В воскресенье будут отмечать День Днепра. Фото: "Вокруг света"

В воскресенье на Оболонской набережной в Киеве будут отмечать День Днепра.

К празднику подготовили насыщенную программу, сообщает пресс-служба Госрыбагентства.

В этот день в Днепр выпустят 10 тыс. экземпляров краснокнижной стерляди. Состоится заплыв в Днепре. Около 500 пловцов преодолеют дистанцию ​​в 550 м.

Для детей будет работать аква-городок. Пройдет флешмоб "Водные нимфы", концерт, пенная дискотека и конкурсы с подарками.

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Желающие участвовать в заплыве через Днепр могут предварительно зарегистрироваться по ссылке. Заплыв начнется с пляжа "Водоворот" и закончится на противоположной стороне Днепра в парке "Наталка".

Концерт и другие развлечения будут проходить по адресу ул. Оболонская набережная, 1.

Киевские подростки присоединились к Международному дню отказа от полиэтилена и вместе с благотворительным издательским проектом ЛакиБукс посетили станцию ​​сортировки отходов "Украина без мусора".

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04
июля

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