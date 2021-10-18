В Киеве отменили четыре рейса городской электрички

18 октября в Киеве отменили ряд рейсов городской электрички.
Это объяснили техническими проблемами, сообщили в пресс-службе Киевпастранса.
Отменили рейсы №7304,7311-7312, 7319.
№7304 по маршруту Киев-Волынский - Дарница с 06:23 до 06:55;
№7311 по маршруту Дарница - Борщаговка с 07:02 до 07:44;
№7312 по маршруту Киев-Волынский - Дарница с 07:48 до 08:22;
№7319 по маршруту Дарница - Борщаговка с 08:35 до 09:23.
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В Киевпастрансе принесли извинения за временные неудобства.
В Киеве 172 маршрутки снимут с дорог. Департамент транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации разорвал договоры на обслуживание 21 маршрута с двумя перевозчиками.
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