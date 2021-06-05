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суббота, 05 июня 2021 17:26

В Киеве открывают бесплатный кинотеатр

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В Киеве открывают бесплатный кинотеатр
В столице откроют кинотеатр под открытым небом. Фото: ua.news

С 25 июня в Киеве возле памятника Тарасу Шевченко откроется кинотеатр "Киновернисаж под открытым небом".

Там ежедневно и бесплатно будут показывать украинское кино. Об этом сообщает Общественное.

Открытие площадки посвящено 30-ой годовщине Независимости Украины.

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"Этот проект ставит целью продвижение украинского кино среди украинского зрителя и показывает украинские картины последних лет. Часто картины представляют звезды и ключевые персоны украинской современной истории", - рассказывают организаторы.

В течение первого месяца площадка будет работать с 21:00, а в августе - с 20:00.

Каким фильмом откроют новый сезон показов пока неизвестно.

Главные украинские фильмы и сериалы 2020-го обсудят накануне вручения пятой Национальной кинопремии "Золотая Юла". Серия прямых эфиров с творческими группами фильмов-номинантов в течение июня.

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