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суббота, 01 июня 2019 23:28

В Киеве открыт центр "кототерапии"

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В Киеве открыт центр &quot;кототерапии&quot;
В Киеве открыли первый центр "кототерапии". Фото: ТСН

Благотворительный Фонд "Кото-ярмарка" открыл центр с бездомными котами на улице Воздвиженской, 14.

Посетители центра могут выбрать себе кота или провести время с животными, сообщает The Village Украина.

В центре также будут проводить сеансы кототерапии, благотворительные лекции, мастер-классы и йога с котиками.

Беспризорные коты прошли обследования и стерилизацию, имеют паспорта с прививками и микрочипы. Их отдают новым владельцам после прохождения собеседования и подписания договора.

Стоимость входа в центр составляет 100 грн, эти деньги пойдут на содержание котов.

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"Кототерапия" – это лечение нервных, психических, сердечно-сосудистых болезней, сахарного диабета и гипертонии с помощью котов или кошек.

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02
июня

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