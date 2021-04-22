В Киеве откроют огромную скульптуру человеческих легких

В ботсаду Киева появится гигантская скульптура легких. Фото: ОО "Легкие"

В воскресенье, 25 апреля, в ботаническом саду им. Николая Гришко в Киеве состоится открытие скульптуры "Легкие легкие".

Об этом сообщили на Facebook-странице мероприятия.

"Созданная в форме сплетенного корни, скульптура человеческих легких визуализирует принадлежность человека к природе и начинает диалог о важных элементах человеческого существования: уход за персональным телесным и естественным средами", - говорится в описании.

Локацией проведения мероприятия и местом установки скульптуры является поляна Рубцова. Начало мероприятия - в 12:00.

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Автор скульптуры - художница и скульптор Ani, она же Анна Надуда.

"Тело человека - это органическая оболочка, вместилище нашего духа. Ни один человек не способен изменить глобальные мировые процессы или самостоятельно преодолеть экологические кризисы. Но в наших силах сохранить собственную экосистему тела, жить долго и творить благо для всех растений", - отметила Надуда.

В ноябре прошлого года в Мариинском парке Киева установили интерактивную скульптуру "Легкие, которые говорят", авторства упомянутой художницы. Интерактивная аудиальная часть объекта ретранслировала истории людей с раком легких, призывала прохожих остановиться, услышать и посмотреть структуру скульптуры как символ самой жизни.