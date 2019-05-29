В Киеве откроется первый ресторан высокой балканской кухни

На следующей неделе, 6 июня, состоится официальное открытие первого в Киеве ресторана изысканной балканской кухни BalkanSky.

6 июня состоится официальное открытие ресторана балканской кухни BalkanSky

Меню заведения предложит своим клиентам традиционные и современные блюда Греции, Болгарии, Румынии, Сербии. Об этом сообщает администрация ресторана.

Отмечается, что меню ресторана формировали известные шеф-повара вышеперечисленных стран, которые по очереди приезжали в Киев и готовили свои шедевры.

6 июня состоится официальное открытие ресторана балканской кухни BalkanSky

Автором блюд болгарской кухни, к примеру, стала победительница второго сегодня "МастерШеф" Болгарии Севда Димитрова, а благодаря основателю и почетному президенту Ассоциации шеф-поваров Сербии Джордже Костичу гости ресторана смогут отведать аутентичные сербские блюда.

6 июня состоится официальное открытие ресторана балканской кухни BalkanSky

"Мы не просто хотим вкусно накормить наших гостей, мы стремимся к тому, что бы каждый из них прочувствовал колорит и богатую кулинарную культуру балканских стран. Именно поэтому мы подошли к составлению меню, к деталям интерьера нашего заведения с большим трепетом и вниманием. Мы не стали работать по известным технологическим картам приготовления блюд, а пригласили в гости самых достойных и талантливых современников балканской кухни. Нам есть чем удивить и чем порадовать даже самых требовательных гурманов. И что не менее важно – мы сохранили доступную ценовую политику", - уточнила руководитель проекта BalkanSky Анна.

Заведение приглашает киевлян на торжественное открытие 6 июня по адресу ул. проспект Лобановского 6.

Предварительно забронировать столик можно по телефону: 067 247 1177