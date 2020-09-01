В Киеве откроется 3 пункт выдачи товаров IKEA

Сейчас работают 2 пункта выдачи. Фото: pixabay.com

В торгово-развлекательном центре Lavina Mall откроется пункт выдачи товаров компании IKEA. Его запуск ожидается до конца сентября 2020 года.

Как сообщили в компании, управляющей ТРЦ Lavina Mall, пункт выдачи будет площадью 635 кв. м, информирует commercialproperty.ua.

Сейчас работают 2 пункта выдачи заказов: на Позняках в "Aшан Рив Гош" и на Теремках в "Метро Кэш энд Керри".

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Компания IKEA запустит программу по сдаче мебели в аренду в рамках кампании по изменению бизнес-модели. Первой страной, где можно будет арендовать мебель, станет Швейцария.