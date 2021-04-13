В Киеве освободили более 50 голубей, которых замуровали живьем

В Киеве на ул. Приречной жители одного из домов замуровали окна на чердаке, где были голуби.
Об этом в Facebook сообщила Команда спасения животных.
По словам спасателей, жители ненавидят птиц.
"После долгих споров с местными жителями, спасателям удалось проникнуть на чердак и выловить там 34 взрослых голубей. Их выпустили на свободу", - говорится в посте.
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На чердаке также нашли 24 маленьких голубят. Их взяла на передержку волонтер Мария Микитюк.
Спасатели добавили, что в последнее время резко увеличилось количество пожаров в экосистемах Киевской области, поэтому они выезжают на спасение животных ежедневно.
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