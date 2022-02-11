В Киеве определили лучших школьников-математиков 2022 года

В Киеве провели ежегодную городскую олимпиаду по математике

В Киеве завершилась ежегодная городская олимпиада по математике. Первое место разделили между собой 18 школьников 7-11 классов, которые лучше других справились с поставленными задачами. В этом году в олимпиаде приняли участие больше 500 человек.

По числу призеров, учащихся в 7-8 классах, лидирует Русановский лицей. Среди занявших призовые места учеников 9-10 классов больше всего представителей КПЛ №171 "Лидер", а вот из одиннадцатиклассников лучшими оказались воспитанники КПНЛ №145.

Олимпиада прошла при поддержке КНУ им. Т.Г. Шевченко. Организатором выступил профессор кафедры вычислительной математики КНУ Богдан Рублев. Он больше 15 лет проводит олимпиады и помогает талантливым в математике детям бороться за призовые места. В прошлом году украинская сборная команда под его руководством стала шестой из 107 стран-участниц на Международной олимпиаде по математике.

Богдан Рублев отмечает, что в этом году организаторам столичной олимпиады пришлось столкнуться со многими трудностями, спровоцированными карантинными ограничениями.

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"Обычно в годы до пандемии в нашей городской олимпиаде принимали участие 1100-1300 учеников 7-11 классов. В прошлом году их было около 650, в этом году уже приблизительно 550, если брать очный формат. При условии, что все будет тихо и спокойно, мы с победителями проведем отбор команды Киева в живом формате, и наши призеры примут участие в заключительном 4-м этапе Всеукраинской олимпиады, которая планируется в марте. Главное, чтобы карантинные ограничения не повлияли на сроки проведения", – говорит Богдан Рублев.

Олимпиада состоялась при поддержке фонда Tymofeev Foundation. Его основатель инвестор и фаундер венчурной компании Adventures Lab Руслан Тимофеев отмечает, что интерес детей к математике и точным наукам надо всячески поддерживать и укреплять.

"Возможно, на этой олимпиаде соревнуются будущие фаундеры украинских компаний-единорогов или создатели новых языков программирования. Математика лежит в основе многих направлений и используется во многих сферах. Но сегодня это, в первую очередь, высокие технологии. Мы должны оказывать всестороннюю поддержку детям, которые любят математику. Им нужно давать новые стимулы и дополнительную мотивацию глубже изучать эту дисциплины, развивать свой талант и не бросать любимое занятие", - считает Тимофеев.

По словам организаторов, из числа победителей киевского этапа в том числе будет сформирована сборная команда страны, которая представит Украину на 63-й Международной математической олимпиаде (International Mathematical Olympiad) в столице Норвегии Осло летом этого года.

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