В Киеве ограничили въезд грузовиков - причина

Из-за жары ограничили въезд фур в Киев. Это необходимый компонент безопасности, который вводят не впервые. Фото: Киевавтодор

6 августа в Киеве ограничили въезд большегрузного автотранспорта.

Ограничение будут на всех подъездах в Киев из-за жары, сообщила пресс-служба Киевавтодор.



"С 10 до 22 часов ограничен въезд большегрузного автотранспорта весом свыше 24 т. и нагрузкой на ось более 7 т., из-за превышения дневной температуры воздуха свыше 28 °С", – говорится в сообщении.

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Ранее в центре Киева произошла авария на водопроводе. Из-под асфальта под натиском забила вода.