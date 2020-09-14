В Киеве ограничили плановые операции: на кого это не распространяется

Сегодня, 14 сентября, столица начала жить по новым правилам зонирования. Отныне Киев в оранжевой зоне эпидемиологической опасности. Один из запретов, предусмотренный усилением карантина, - плановые операции и госпитализации.
Впрочем, ограничения распространяются в том случае, когда отсрочка никак не угрожает здоровью и жизни пациентов.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
"Эти ограничения не касаются оказания медицинской помощи в случае осложнения беременности или родов. Они не касаются онкозаболеваний, а также госпитализаций или плановых операций, перенос которых будет вызывать риск для здоровья и жизни человека", - заявил глава Минздрава.
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Определяющим фактором для перехода столицы в красную зону станет превышение загруженности коечного фонда.
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