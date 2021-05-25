В Киеве обнаружили квартиру-муравейник

В столице обнаружили квартиру, в которой прописаны более тысячи человек. Фото: pixabay.com

В Киеве на ул. Максима Берлинского есть квартира площадью около 30 кв. м, в которой прописана более 1 тыс. человек. Еще в одной на ул. Кудряшова - 740.

Об этом в Facebook сообщил заместитель главы КГГА Константин Усов.

По его словам, таких квартир-муравейников в столице больше сотни. Этот полулегальный бизнес процветает из-за отсутствия законодательных ограничений по количеству регистраций на площадь жилья, и нет нормы, которая обязывала бы лицо там проживать.

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"Его следствие (бизнеса. - Gazeta.ua) для государства - увеличение нелегальных мигрантов, узаконивание иностранных криминальных элементов и предоставления им права постоянного проживания в Украине, а также запись в "киевляне" жителей других регионов. Дети этих жителей занимают места ваших детей в детских садах и школах. Они получают социальные, медицинские и транспортные льготы", - пояснил Усов.

Он добавил, что такие квартиры создают дополнительную нагрузку на местный бюджет, а голоса зарегистрированных там людей используются для манипуляций на выборах.

Прекратить это можно, утверждает чиновник, общей отменой института прописки и привязкой всех административных сервисов к фактическому месту жительства.

В течение апреля в Киеве купили недвижимости на $28,4 млн. Это на 13,5% меньше, чем в марте 2021 года. Самым доступным объектом стала 1-комнатная квартира площадью 32 кв. м на ул. Березняковской (Днепровский р-н). За нее заплатили $37 тыс.