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пятница, 17 декабря 2021 02:52

В Киеве "обчистили" журналиста, пока тот брал интервью у начальника полиции

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В Киеве &quot;обчистили&quot; журналиста, пока тот брал интервью у начальника полиции
Олег Черныш в помещении полиции Киева, где берет интервью у Ивана Выговского. Фото: facebook.com/Олег Черниш

В Киеве обворовали журналиста Олега Черныша, пока он брал интервью у руководителя Главного управления Нацполиции столицы Ивана Выговского. Своровали у мужчины велосипед.

Инцидент произошел в среду, 15 декабря, сообщил Черныш в Facebook. Событие он назвал "киевским парадоксом".

"Что такое "киевский парадокс"? Это когда берешь интервью у начальника киевской полиции, а в этот момент у тебя воруют велосипед прямо из-под квартиры. Одно радует – велик был старенький, покоцаный и не очень дорогой", – написал Черныш.

Велосипед был спрятан за дверью общего с соседями коридора и прикован к стене, рассказал журналист.

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В центре Киева хотят создать 1 км защищенных велополос. Соответствующий проект зарегистрировали на сайте Общественного бюджета. Стоимость работ оценили в 480 тыс. грн. Авторы предлагают установить вдоль велополос низкие делиниаторы, которые отделять велодвижение от автомобилей.

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