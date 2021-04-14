В Киеве объявили штормовое предупреждение

Киев накроет туман. Фото: kiev.informator.ua

Ночью и утром 14 апреля в Киеве будет туманно, с видимостью 200-500 м.

Из-за тумана в столице объявили 1 уровень опасности, желтый, сообщает КГГА со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться таких советов:

снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;

держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

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