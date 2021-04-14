В Киеве объявили штормовое предупреждение

Ночью и утром 14 апреля в Киеве будет туманно, с видимостью 200-500 м.
Из-за тумана в столице объявили 1 уровень опасности, желтый, сообщает КГГА со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться таких советов:
снизить скорость движения;
при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
избегать резких маневров на дороге.
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