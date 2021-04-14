В Киеве объявили штормовое предупреждение

 
Ексклюзивы
1/5
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
Просмотров: 774
Какие признаки указывают на то, что ребенок стал гаджетоманом
Какие признаки указывают на то, что ребенок стал гаджетоманом
Просмотров: 369
Как заинтересовать дошкольников к обучению - советы экспертов
Как заинтересовать дошкольников к обучению - советы экспертов
Просмотров: 90
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Просмотров: 621
Конфликт в Северной Ирландии - сколько и за что калечат полицейских
Конфликт в Северной Ирландии - сколько и за что калечат полицейских
Просмотров: 441
Рекордсмены по нитратам: врач назвал самые опасные ранние овощи
Рекордсмены по нитратам: врач назвал самые опасные ранние овощи
Просмотров: 1197
Военный эксперт назвал причину паники вокруг российской техники
Военный эксперт назвал причину паники вокруг российской техники
Просмотров: 4059
В Украине в упадке общественный транспорт
В Украине в упадке общественный транспорт
Просмотров: 819
Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах
Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах
Просмотров: 342
Народ стал агресивнее. Вакцины боимся - о чем говорят на пустых станциях метро
Народ стал агресивнее. Вакцины боимся - о чем говорят на пустых станциях метро
Просмотров: 1134
Фото
Все фото
7
8
8
3
5
&quot;Эпицентр&quot; не соблюдал карантин в Киеве
"Эпицентр" не соблюдал карантин в Киеве
Бронированный микроавтобус Кернеса продают за $150 тыс.
Бронированный микроавтобус Кернеса продают за $150 тыс.
Со столичных улиц убрали нашествия МАФов: фото до и после
Со столичных улиц убрали нашествия МАФов: фото до и после
Под Киевом цистерна &quot;раздавила&quot; авто, движение заблокировали
Под Киевом цистерна "раздавила" авто, движение заблокировали
Поймали банду наркоторговцев с &quot;товаром&quot; на 11 млн
Поймали банду наркоторговцев с "товаром" на 11 млн
Видео
Все видео
Мать 14 детей поборола Covid, имея 90% поражения легких
Мать 14 детей поборола Covid, имея 90% поражения легких
Таксист "феерично припарковался" на автомобиле: появилось видео
Таксист "феерично припарковался" на автомобиле: появилось видео
Водитель разбился в жуткой ДТП под Киевом: кадры смертельного столкновения
Водитель разбился в жуткой ДТП под Киевом: кадры смертельного столкновения
Водителя выбросило из мопеда под колеса машины: момент попал на видео
Водителя выбросило из мопеда под колеса машины: момент попал на видео
Рестораны Киева работали "подпольно" и поплатились за это
Рестораны Киева работали "подпольно" и поплатились за это
Интервью
1/5
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
Просмотров: 774
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Просмотров: 621
В Киеве может подорожать проезд - эксперт
В Киеве может подорожать проезд - эксперт
Просмотров: 855
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Просмотров: 2952
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Просмотров: 783
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
13 апреля 2021
Просмотров: 342
Квартиранти
– Тобі треба допомога? – запитую Юлю, яка орендує квартиру по сусідству. – Ти про що? – знімає окуляри й робить ...
среда, 14 апреля 2021 03:32

В Киеве объявили штормовое предупреждение

  Комментировать
В Киеве объявили штормовое предупреждение
Киев накроет туман. Фото: kiev.informator.ua

Ночью и утром 14 апреля в Киеве будет туманно, с видимостью 200-500 м.

Из-за тумана в столице объявили 1 уровень опасности, желтый, сообщает КГГА со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться таких советов:

снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;

держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украину несется холодный фронт: где ждать мокрого снега

На Пасху, 2 мая, в Украине будет холодно. Традиционной майской жары в этом году также не стоит ожидать.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Киеве объявили штормовое предупреждение». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Фотограф год снимал старый храм и зафиксировал редкое явление - впечатляющие фото
Фотограф год снимал старый храм и зафиксировал редкое явление - впечатляющие фото
13
 Просмотров: 10863
Бил, насиловал, ограбил и поджег: волонтер умерла страшной смертью
Бил, насиловал, ограбил и поджег: волонтер умерла страшной смертью
3
 Просмотров: 8649
Народные приметы 13 апреля: сегодня узнаем, будет ли теплым лето
Народные приметы 13 апреля: сегодня узнаем, будет ли теплым лето Просмотров: 4923
В ТКГ назвали условие для завершения оккупации Донбасса военным путем
В ТКГ назвали условие для завершения оккупации Донбасса военным путем Просмотров: 4797
Военный эксперт назвал причину паники вокруг российской техники
Военный эксперт назвал причину паники вокруг российской техники
 Просмотров: 4059
Новости Киева
Уволенная работница украла из офиса 1,2 миллиона гривен
Уволенная работница украла из офиса 1,2 миллиона гривен Просмотров: 270
В Киеве освободили более 50 голубей, которых замуровали живьем
В Киеве освободили более 50 голубей, которых замуровали живьем Просмотров: 621
Самоубийство планировали давно: в деле отравленных школьниц из Боярки новый поворот
Самоубийство планировали давно: в деле отравленных школьниц из Боярки новый поворот Просмотров: 423
Мать 14 детей поборола Covid, имея 90% поражения легких
Мать 14 детей поборола Covid, имея 90% поражения легких
 Просмотров: 387
Спецпропусков на транспорт не хватает. Бизнес призывает к цифровизации
Спецпропусков на транспорт не хватает. Бизнес призывает к цифровизации Просмотров: 126
Больше всего комментируют
8
СМИ раскрыли цель визита госсекретаря США в Брюссель
6
У "слуг" стало больше гривен "под матрасом"
5
Зеленский взял на фронт журналиста CNN. Что сказал
4
"Избежать ошибок 2014 года" - Кулеба со Столтенбергом собрались в штабе НАТО
3
"Таких грубых вмешательств в работу НАБУ не было" - Сытник
Голосов: 6722
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть