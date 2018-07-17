В Киеве назвали дату запуска электронного билета

В Украине е-билет первым ввел Харьков. Фото: city.kharkov.ua

Единый электронный билет заработает 1 ноября.

"Мы установили 1100 валидаторов в общественном транспорте и начали тестировать систему. В ближайшее время начнем переоборудовать станции метрополитена и интегрировать систему электронного билета с нашим социальным процессингом, с карточкой киевлянина и с единичной платежной системой. Объективно - мы запустимся 1 ноября", - сказал директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров в data.ua.

В то же время депутат Киевсовета Владимир Левин сообщил, что поскольку карточка киевлянина уже 6 лет работает в метрополитене, городской электричке и скоростном трамвае как электронный билет, ее можна быстро и дешево масштабировать на весь муниципальный транспорт.

"Система сможет работать и без валидаторов. Человек просто покупает билет и самостоятельно фиксирует его использование в мобильном приложении без необходимости сканировать QR-код на валидаторе! Транспортный модуль идентифицирует пассажиров-льготников и ведет контроль оплаты проезда", - заявил он.

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В ближайшее время Киевсовет рассмотрит проект решения, по которому карточка киевлянина станет единой социальной муниципальной карточкой. Это, по словам Владимира Левина, необходимо для монетизации льгот: карта в таком случае является идентификатором.

С 15 марта 2018 года частные перевозчики Киева обязаны установить валидатор для электронной оплаты.