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вторник, 09 ноября 2021 13:21

В Киеве наткнулись на аномальную находку - фото

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В Киеве наткнулись на аномальную находку - фото
В Киеве расцвели каштаны. Фото t.me/now_kyiv/11940

В Киеве в начале ноября зафиксировали природную аномалию. На Оболони и Теремках расцвели каштаны.

Об этом сообщил "Киев без цензуры" в Telegram.

"Распускающийся осенью цвет погибнет с наступлением первых холодов. А в следующем году весной эти ветви уже будут пустыми - дважды в год они не смогут зацвести", - говорится в описании фото.

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В начале августа киевлян поразила другая природная аномалия. В парке "Наталка" зацвели магнолии. В Украине эти цветы начинают распускаться в основном в начале апреля. Самый активный период их цветения - вторая половина апреля. Именно в это время цветут уже все деревья.

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Дата
09
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