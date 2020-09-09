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среда, 09 сентября 2020 02:37

В Киеве начали выпускать сувениры с "ароматом столицы"

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В Киеве начали выпускать сувениры с &quot;ароматом столицы&quot;
Начали выпускать "аромат столицы". Фото: Большой Киев

В Киеве появился сувенир с "запахом столицы".

"У Киева теперь есть свой собственный аромат "Киевский каштан"! Аромат изготовлен в форме декоративного саше и имеет свежий и сладкий запах цветов каштана", - сообщается на официальной странице Управления туризма и промоций Киевской городской государственной администрации в Facebook.

Когда сувенир появится в продаже и сколько будет стоить - пока неизвестно.

"Очень скоро поделимся с вами информацией, где можно будет затестить аромат Киева, города каштанов!", - отметили в сообщении.

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В мае на Крещатике, на местах, где раньше были каштаны, высадили можжевельник. Городские власти и коммунальщиков сокрушительно раскритиковали в соцсетях за искажение визитки Киева.

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