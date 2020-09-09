В Киеве начали выпускать сувениры с "ароматом столицы"

В Киеве появился сувенир с "запахом столицы".
"У Киева теперь есть свой собственный аромат "Киевский каштан"! Аромат изготовлен в форме декоративного саше и имеет свежий и сладкий запах цветов каштана", - сообщается на официальной странице Управления туризма и промоций Киевской городской государственной администрации в Facebook.
Когда сувенир появится в продаже и сколько будет стоить - пока неизвестно.
"Очень скоро поделимся с вами информацией, где можно будет затестить аромат Киева, города каштанов!", - отметили в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали все за и против озеленения двора можжевельником
В мае на Крещатике, на местах, где раньше были каштаны, высадили можжевельник. Городские власти и коммунальщиков сокрушительно раскритиковали в соцсетях за искажение визитки Киева.
Комментарии