В Киеве начали украшать главную елку страны

 
Ексклюзивы
1/5
"Наследие делает людей тупее": Альфред Нобель изменил завещание, прочитав свой некролог
"Наследие делает людей тупее": Альфред Нобель изменил завещание, прочитав свой некролог
Просмотров: 441
Ехали покупать свадебные кольца: фото и истории погибших в ДТП под Черниговом
Ехали покупать свадебные кольца: фото и истории погибших в ДТП под Черниговом
1 Просмотров: 13689
Путин дурак, если считает войну в Украине легкой прогулкой: что пишет мир о встречах президентов США и РФ
Путин дурак, если считает войну в Украине легкой прогулкой: что пишет мир о встречах президентов США и РФ
Просмотров: 3051
"Как еду в морг, "Отче наш" читаю": в реанимации не выживает каждый десятый пациент с коронавирусом
"Как еду в морг, "Отче наш" читаю": в реанимации не выживает каждый десятый пациент с коронавирусом
Просмотров: 1629
На Главпочтамте открыли Новогоднюю резиденцию и обещают подарки за письма
На Главпочтамте открыли Новогоднюю резиденцию и обещают подарки за письма
Просмотров: 315
Историк объяснил, что делает украинских политиков "лузерами"
Историк объяснил, что делает украинских политиков "лузерами"
Просмотров: 594
Амбициозных показателей нет и бессмысленная социальная политика: эксперты оценили бюджет на 2022 год
Амбициозных показателей нет и бессмысленная социальная политика: эксперты оценили бюджет на 2022 год
Просмотров: 594
Маршрутку затянуло под прицеп и смяло: вспоминаем самые кровавые аварии за последние десятилетие
Маршрутку затянуло под прицеп и смяло: вспоминаем самые кровавые аварии за последние десятилетие
Просмотров: 2484
Зеленский "замочил" Медведчука и сам превращается в олигарха - Николов
Зеленский "замочил" Медведчука и сам превращается в олигарха - Николов
Просмотров: 2106
Байден говорит о расплате России за возможную новую агрессию против Украины - обзор мировой печати
Байден говорит о расплате России за возможную новую агрессию против Украины - обзор мировой печати
Просмотров: 1305
Фото
Все фото
22
7
10
6
10
Киев превратился в город ледяных скульптур: атмосферные фото
Киев превратился в город ледяных скульптур: атмосферные фото
В Киеве начали украшать главную елку страны
В Киеве начали украшать главную елку страны
В Киеве вооруженные владельцы МАФов и &quot;наливаек&quot; напали на коммунальщиков
В Киеве вооруженные владельцы МАФов и "наливаек" напали на коммунальщиков
&quot;Еду в Польшу на заработки&quot; - женщина бросила привязанную собаку в парке
"Еду в Польшу на заработки" - женщина бросила привязанную собаку в парке
На случай войны: проверили состояние киевских убежищ и укрытий
На случай войны: проверили состояние киевских убежищ и укрытий
Видео
Все видео
"Ненавижу украинский": история с пассажирами-украинофобами такси получила продолжение
"Ненавижу украинский": история с пассажирами-украинофобами такси получила продолжение
"По-русски разговаривай. Ты что, хамло?": таксист прогнал пассажиров-украинофобов
"По-русски разговаривай. Ты что, хамло?": таксист прогнал пассажиров-украинофобов
Тимошенковский депутат-антиваксер устроил скандал в аэропорту
Тимошенковский депутат-антиваксер устроил скандал в аэропорту
Обыски в КГГА не затронули департамент, возглавляемый человеком Ермака
Обыски в КГГА не затронули департамент, возглавляемый человеком Ермака
Невъездная в Украину россиянка решила во второй раз испытать судьбу
Невъездная в Украину россиянка решила во второй раз испытать судьбу
Интервью
1/5
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 3321
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
2 Просмотров: 5805
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Просмотров: 1287
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
2 Просмотров: 3969
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Просмотров: 927
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
09 декабря 2021
Просмотров: 18
Причина мовчання
Коли я служив в армії в білоруському Борисові, в нашій шостій роті кого тільки не було. Більшість білоруси і наші, потроху узбеків, естонців, ...
четверг, 09 декабря 2021 16:16

В Киеве начали украшать главную елку страны
7

  Комментировать

9 декабря в центре столицы на Софийской площади смонтировали каркас главной елки Украины и начали ее украшать.

Рабочие ежедневно работают с 9:00 до 18:00, сообщили представители частной компании-подрядчика, передает Общественное. Высота елки составит 30 м.

"К Новому году успеем украсить. Погодные условия решают. Ребята героически работают. Эта елка состоит из нескольких механизмов. Все немного на нервах, потому что слишком высоко", - поделился один монтажник.

Праздничное дерево украсят 10 тыс. игрушек красного и золотого цветов, а также гирлянда теплого света длиной 10 км в виде большого купола.

Фото: Елизавета Серватинская, "Общественное"

Вокруг памятника Богдану Хмельницкому поставят каток. К ярмарке будут вести четыре арки с люстрами в центре каждой. На площади будет теплая арт-зона для отдыха. Там установят яркие палатки, будет играть музыка.

Новогодне-рождественский ярмарочный городок на Софийской площади и на Владимирском проезде будет работать до 16 января.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве откроют сразу 14 новогодних локаций: известная дата

Рождественскую локацию на Софийской площади оформят в стилистике волшебной ночи. Главную елку страны зажгут 19 декабря.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Киеве начали украшать главную елку страны». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
декабря

"Мы выполняли приказ": начался суд над нацистскими врачами

Самое читаемое
Разбились целые семьи: известно, кто ехал смертельным рейсом в Чернигов
Разбились целые семьи: известно, кто ехал смертельным рейсом в Чернигов
 Просмотров: 40025
&quot;Еду в Польшу на заработки&quot; - женщина бросила привязанную собаку в парке
"Еду в Польшу на заработки" - женщина бросила привязанную собаку в парке
6
 Просмотров: 15786
Ехали покупать свадебные кольца: фото и истории погибших в ДТП под Черниговом
Ехали покупать свадебные кольца: фото и истории погибших в ДТП под Черниговом
 1 Просмотров: 13689
Заказал место и не поехал: оказался жив мужчина, которого записали в погибшие в ДТП с фурой
Заказал место и не поехал: оказался жив мужчина, которого записали в погибшие в ДТП с фурой
5
 Просмотров: 10098
&quot;Украина агрессивно себя ведет&quot;, &quot;Путин охраняет от украинцев&quot; - миф о &quot;братских&quot; россиянах развеяли одним видео
"Украина агрессивно себя ведет", "Путин охраняет от украинцев" - миф о "братских" россиянах развеяли одним видео
 Просмотров: 9513
Новости Киева
Киев превратился в город ледяных скульптур: атмосферные фото
Киев превратился в город ледяных скульптур: атмосферные фото
22
 Просмотров: 468
В Киеве вооруженные владельцы МАФов и "наливаек" напали на коммунальщиков
В Киеве вооруженные владельцы МАФов и "наливаек" напали на коммунальщиков
10
 Просмотров: 1989
"Еду в Польшу на заработки" - женщина бросила привязанную собаку в парке
"Еду в Польшу на заработки" - женщина бросила привязанную собаку в парке
6
 Просмотров: 15795
На случай войны: проверили состояние киевских убежищ и укрытий
На случай войны: проверили состояние киевских убежищ и укрытий
10
 Просмотров: 900
Ненастье порвало самый большой государственный флаг Украины
Ненастье порвало самый большой государственный флаг Украины Просмотров: 594
Больше всего комментируют
5
Подозреваемый в $150 тыс. взятки экс-судья Чаус оглох - суд перенесли
4
Не доверяйте Путину и не уходите с ним на компромиссы – Порошенко на конференции Совета иностранных дел США
3
Зеленский выложил фото для "завидующих"
2
Коломойскому разрешили не платить налоги на более чем на 4 млрд грн
1
Медики должны получать не одноразовые премии, а достойную заработную плату - Марина Порошенко
Голосов: 7078
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть