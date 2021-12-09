В Киеве начали украшать главную елку страны

9 декабря в центре столицы на Софийской площади смонтировали каркас главной елки Украины и начали ее украшать.

Рабочие ежедневно работают с 9:00 до 18:00, сообщили представители частной компании-подрядчика, передает Общественное. Высота елки составит 30 м.

"К Новому году успеем украсить. Погодные условия решают. Ребята героически работают. Эта елка состоит из нескольких механизмов. Все немного на нервах, потому что слишком высоко", - поделился один монтажник.

Праздничное дерево украсят 10 тыс. игрушек красного и золотого цветов, а также гирлянда теплого света длиной 10 км в виде большого купола.

Фото: Елизавета Серватинская, "Общественное"

Вокруг памятника Богдану Хмельницкому поставят каток. К ярмарке будут вести четыре арки с люстрами в центре каждой. На площади будет теплая арт-зона для отдыха. Там установят яркие палатки, будет играть музыка.

Новогодне-рождественский ярмарочный городок на Софийской площади и на Владимирском проезде будет работать до 16 января.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве откроют сразу 14 новогодних локаций: известная дата

Рождественскую локацию на Софийской площади оформят в стилистике волшебной ночи. Главную елку страны зажгут 19 декабря.