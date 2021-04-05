В Киеве начали отключать отопление

Дома Киева прекратили отапливать. Фото: Виталий Носач, "РБК-Украина"

С сегодняшнего дня, 5 апреля, в Киеве завершается отопительный сезон. Выключать отопление будут прежде всего в жилых домах. Объектам социальной инфраструктуры будут выключать по заявкам.

Об этом говорится в распоряжении КГГА.

"Отключение систем отопления в учреждениях здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, дошкольного и общего среднего образования, а также в социально-медицинских учреждениях будет проводиться по письменным заявкам их руководителей", - уточнили в КГГА.

Отмечается, что на прекращение теплоснабжения городу нужно 5 дней.

К слову, Киев не впервые завершает отопительный сезон раньше 15 апреля. Таким образом киевляне могут сэкономить на оплате за тепло.

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Производители тепловой энергии задолжали Нафтогазу более 820 млн грн, что может повлечь перебои с отоплением в отдельных населенных пунктах 15 регионов.