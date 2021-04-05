В Киеве начали отключать отопление

 
Ексклюзивы
1/5
Очереди, ссоры и поддельные пропуски: что происходит на входах в метро
Очереди, ссоры и поддельные пропуски: что происходит на входах в метро
Просмотров: 1459
Коронавирус, шоколадный заяц и ноутбук среди коз: фото уходящей недели
Коронавирус, шоколадный заяц и ноутбук среди коз: фото уходящей недели
Просмотров: 1071
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Просмотров: 1530
Коронавирус в Украине пойдет на спад после Пасхи
Коронавирус в Украине пойдет на спад после Пасхи
Просмотров: 558
Американский политконсультант прогнозирует разговор Байдена с Зеленским на конец апреля
Американский политконсультант прогнозирует разговор Байдена с Зеленским на конец апреля
Просмотров: 207
Дороже коммуналка и дешевле медицина: чего ждать украинцам в апреле
Дороже коммуналка и дешевле медицина: чего ждать украинцам в апреле
Просмотров: 621
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Просмотров: 1197
Аваков толкает страну к политическому терроризму - Друзенко
Аваков толкает страну к политическому терроризму - Друзенко
Просмотров: 648
В округе Вирастюка соревнуются Зеленский и Коломойский
В округе Вирастюка соревнуются Зеленский и Коломойский
Просмотров: 576
Зарплата от 63 тыс. грн и нельзя нотариусам: как работает суд присяжных в Украине
Зарплата от 63 тыс. грн и нельзя нотариусам: как работает суд присяжных в Украине
Просмотров: 315
Фото
Все фото
10
6
6
4
4
В Киеве &quot;взлетели&quot; цены на такси
В Киеве "взлетели" цены на такси
Очереди, ссоры и поддельные пропуски: что происходит на входах в метро
Очереди, ссоры и поддельные пропуски: что происходит на входах в метро
В столичном частном доме произошел взрыв
В столичном частном доме произошел взрыв
Не &quot;Велюром&quot; единым: обнаружили ночные заведения с толпами посетителей
Не "Велюром" единым: обнаружили ночные заведения с толпами посетителей
Здание, где выдают спецпропуска на транспорт, &quot;штурмует&quot; толпа киевлян
Здание, где выдают спецпропуска на транспорт, "штурмует" толпа киевлян
Видео
Все видео
В Киеве неизвестные подожгли Центр помощи онкобольным детям
В Киеве неизвестные подожгли Центр помощи онкобольным детям
Показали, как будет выглядеть уникальная синагога в Бабьем Яру
Показали, как будет выглядеть уникальная синагога в Бабьем Яру
Молодежь "наплевала" на карантин в центре Киева: видео гуляний
Молодежь "наплевала" на карантин в центре Киева: видео гуляний
Мужчина помочился на авто полиции - видео "развлечений" выложили в сеть
Мужчина помочился на авто полиции - видео "развлечений" выложили в сеть
Парень катался в метро с открытыми дверями поезда
Парень катался в метро с открытыми дверями поезда
Интервью
1/5
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Просмотров: 1530
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Просмотров: 216
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Просмотров: 1179
Проверьте, где стоит, и сэкономите 8 тыс. грн - эксперт рассказал, как найти надежную и дешевую стиральную машину
Проверьте, где стоит, и сэкономите 8 тыс. грн - эксперт рассказал, как найти надежную и дешевую стиральную машину
Просмотров: 1035
Что должны знать родители о процедуре зачисления в первый класс - эксперт ответил на главные вопросы
Что должны знать родители о процедуре зачисления в первый класс - эксперт ответил на главные вопросы
Просмотров: 360
Колонка
Мирослава Бондаренко
Мирослава Бондаренко
04 апреля 2021
Просмотров: 612
Коньяк для лікарів
– Называй меня бабушка Галя. Не люблю отчеств, – каже сусідка по палаті. В інфекційному відділенні столичної лікарні лежимо з ...
понедельник, 05 апреля 2021 10:32

В Киеве начали отключать отопление

  Комментировать
В Киеве начали отключать отопление
Дома Киева прекратили отапливать. Фото: Виталий Носач, "РБК-Украина"

С сегодняшнего дня, 5 апреля, в Киеве завершается отопительный сезон. Выключать отопление будут прежде всего в жилых домах. Объектам социальной инфраструктуры будут выключать по заявкам.

Об этом говорится в распоряжении КГГА.

"Отключение систем отопления в учреждениях здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, дошкольного и общего среднего образования, а также в социально-медицинских учреждениях будет проводиться по письменным заявкам их руководителей", - уточнили в КГГА.

Отмечается, что на прекращение теплоснабжения городу нужно 5 дней.

К слову, Киев не впервые завершает отопительный сезон раньше 15 апреля. Таким образом киевляне могут сэкономить на оплате за тепло.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: За некачественные коммунальные услуги киевлянам вернули 30 млн

Производители тепловой энергии задолжали Нафтогазу более 820 млн грн, что может повлечь перебои с отоплением в отдельных населенных пунктах 15 регионов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Киеве начали отключать отопление». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
апреля

Организация украинских националистов раскололась

Писателя обвинили в гомосексуализме

Основали кибервойска

Открыли самый дальний остров мира

В Польше разбился автобус с украинцами

Самое читаемое
Дочь легенды футбола устроила эротическую фотосессию
Дочь легенды футбола устроила эротическую фотосессию
24
 Просмотров: 19800
Гороскоп на 5-11 апреля: почему эта неделя такая особенная
Гороскоп на 5-11 апреля: почему эта неделя такая особенная
 Просмотров: 18397
Дорофеева показала грудь в прозрачном лифчике
Дорофеева показала грудь в прозрачном лифчике
7
 Просмотров: 14841
Анастасии Заворотнюк - 50: дочь больной звезды поделились общим фото с матерью
Анастасии Заворотнюк - 50: дочь больной звезды поделились общим фото с матерью Просмотров: 12529
5 лет за решеткой. Лукашенко хочет бросить в тюрьму самую выдающуюся пловчиху Беларуси
5 лет за решеткой. Лукашенко хочет бросить в тюрьму самую выдающуюся пловчиху Беларуси 3 Просмотров: 10818
Новости Киева
Как определить фейковый спецпропуск на столичный транспорт
Как определить фейковый спецпропуск на столичный транспорт Просмотров: 18
"В срочном порядке допечатывали 100 тысяч", - в столице пропускной ажиотаж
"В срочном порядке допечатывали 100 тысяч", - в столице пропускной ажиотаж Просмотров: 108
Столичные власти через неделю решит, что делать с карантином
Столичные власти через неделю решит, что делать с карантином Просмотров: 180
В Киеве "взлетели" цены на такси
В Киеве "взлетели" цены на такси
10
 Просмотров: 540
В Киеве неизвестные подожгли Центр помощи онкобольным детям
В Киеве неизвестные подожгли Центр помощи онкобольным детям
 Просмотров: 189
Больше всего комментируют
6
В ОП сообщили новые детали разговора Зеленского с Байденом
5
Франция и Германия призвали прекратить эскалацию в Донбассе
5
Судья Чаус скоро может быть в Киеве - адвокат Лысенко
4
Зеленский резко летит в Катар
3
5 лет за решеткой. Лукашенко хочет бросить в тюрьму самую выдающуюся пловчиху Беларуси
Голосов: 6699
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть