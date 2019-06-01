В Киеве на Воздвиженке открыт центр "кототерапии"

 
Ексклюзивы
1/5
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Просмотров: 5220
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Просмотров: 657
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
Просмотров: 3844
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
1 Просмотров: 2781
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
3 Просмотров: 2430
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
6 Просмотров: 2313
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3141
Саакашвили используют как торпеду
Саакашвили используют как торпеду
Просмотров: 1377
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Просмотров: 558
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
5 Просмотров: 7326
Фото
Все фото
22
9
4
15
4
В Киеве прошла масштабная акция с участием С14
В Киеве прошла масштабная акция с участием С14
Поехали: в Киеве стартовал велодень
Поехали: в Киеве стартовал велодень
Столичным полицейским выдали новое оружие
Столичным полицейским выдали новое оружие
Мокрые и счастливые: как праздновали последний звонок выпускники (ФОТО)
Мокрые и счастливые: как праздновали последний звонок выпускники (ФОТО)
Киев установил антирекорд
Киев установил антирекорд
Видео
Все видео
Водитель сбил лося посреди Киева
Водитель сбил лося посреди Киева
Под Киевом взорвалась автозаправка
Под Киевом взорвалась автозаправка
Горит "Кузница на Рыбальском"
Горит "Кузница на Рыбальском"
Пьяный подросток упал с крыши многоэтажки
Пьяный подросток упал с крыши многоэтажки
Пьяный таксист носился по тротуару
Пьяный таксист носился по тротуару
Интервью
1/5
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам: еколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам: еколог
Просмотров: 225
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 639
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3141
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
Просмотров: 29953
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2331
Колонка
Владимир Грисюк
Владимир Грисюк
01 июня 2019
Просмотров: 369
З головою і без
25 травня міський голова Києва Віталій Кличко відкрив велосипедно-пішохідний міст між Володимирською гіркою і парком "Хрещатий". Через день скляна ...
суббота, 01 июня 2019 23:27

В Киеве на Воздвиженке открыт центр "кототерапии"

  Комментировать
В Киеве на Воздвиженке открыт центр &quot;кототерапии&quot;
В Киеве открыли первый центр "кототерапии". Фото: ТСН

Благотворительный Фонд "Кото-ярмарка" открыл центр с бездомными котами на улице Воздвиженской, 14.

Посетители центра могут выбрать себе кота или провести время с животными, сообщает The Village Украина.

В центре также будут проводить сеансы кототерапии, благотворительные лекции, мастер-классы и йога с котиками.

Беспризорные коты прошли обследования и стерилизацию, имеют паспорта с прививками и микрочипы. Их отдают новым владельцам после прохождения собеседования и подписания договора.

Стоимость входа в центр составляет 100 грн, эти деньги пойдут на содержание котов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Интернете нашли нового сердитого кота

"Кототерапия" – это лечение нервных, психических, сердечно-сосудистых болезней, сахарного диабета и гипертонии с помощью котов или кошек.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Киеве на Воздвиженке открыт центр "кототерапии"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Букеты на головах и открытые животы: богатые британки побывали на скачках
Букеты на головах и открытые животы: богатые британки побывали на скачках
22
 Просмотров: 15588
Мокрые и счастливые: как праздновали последний звонок выпускники (ФОТО)
Мокрые и счастливые: как праздновали последний звонок выпускники (ФОТО)
15
 Просмотров: 14067
Президент принял новое кадровое решение. Затронет СБУ
Президент принял новое кадровое решение. Затронет СБУ Просмотров: 14046
Фермер рассказал, сколько должна стоить украинская клубника
Фермер рассказал, сколько должна стоить украинская клубника
7
 Просмотров: 12537
Смертельное ДТП на трассе: много погибших
Смертельное ДТП на трассе: много погибших Просмотров: 9855
Новости Киева
Сносят опоры Подольско-Воскресенского моста
Сносят опоры Подольско-Воскресенского моста Просмотров: 999
В Киеве прошла масштабная акция с участием С14
В Киеве прошла масштабная акция с участием С14
22
 1 Просмотров: 1908
На "мосту Кличко" установят дополнительный слой супербронированного стекла
На "мосту Кличко" установят дополнительный слой супербронированного стекла Просмотров: 351
Поехали: в Киеве стартовал велодень
Поехали: в Киеве стартовал велодень
9
 Просмотров: 738
Работу нескольких станций столичного метро изменят
Работу нескольких станций столичного метро изменят Просмотров: 117
Больше всего комментируют
14
Народ вам не позволит. Земля будет гореть под ногами - Парубий
8
Зеленский открестился от пророссийских заявлений бизнес-партнера
7
Зеленский: надо двигаться в ЕС и давить Россию санкциями
4
Луценко: Россия готовится к блокаде украинской ГТС
3
Нарушение Киевсоветом прав инвесторов - мощный негативный сигнал
Голосов: 5120
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua