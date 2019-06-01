В Киеве на Воздвиженке открыт центр "кототерапии"

В Киеве открыли первый центр "кототерапии". Фото: ТСН

Благотворительный Фонд "Кото-ярмарка" открыл центр с бездомными котами на улице Воздвиженской, 14.

Посетители центра могут выбрать себе кота или провести время с животными, сообщает The Village Украина.

В центре также будут проводить сеансы кототерапии, благотворительные лекции, мастер-классы и йога с котиками.

Беспризорные коты прошли обследования и стерилизацию, имеют паспорта с прививками и микрочипы. Их отдают новым владельцам после прохождения собеседования и подписания договора.

Стоимость входа в центр составляет 100 грн, эти деньги пойдут на содержание котов.

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"Кототерапия" – это лечение нервных, психических, сердечно-сосудистых болезней, сахарного диабета и гипертонии с помощью котов или кошек.