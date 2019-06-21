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пятница, 21 июня 2019 10:31

В Киеве на Северном мосту ограничат движение

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В Киеве на Северном мосту ограничат движение
Перекроют Северный мост. Фото: ZN.UA.

С 21 по 25 июня частично ограничат движение на Северном мосту в направлении Троещины.

На перекрытом участке моста будут проводить ремонтные работы, сообщила пресс-служба Киевавтодора.

"Внимание! Ограничение движения на Северном мосту! С 21:00 21 июня до 25 июня продлится ремонт плиты проезжей части участка моста над р. Десенка. В связи с этим будет ограничено 2 и 3 полосы движения в направлении Троещины", - говорится в сообщении.

Во время ремонта специалисты проведут бетонирования плиты под проезжей частью, нанесут новую гидроизоляцию и стелить свежий асфальтобетон.

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Если вода в Днепре станет загрязненной, на очистные сооружения Днепровской водопроводной станции будут подавать воду из Десны. Об этом сообщают в Киевводоканале.

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Дата
21
июня

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