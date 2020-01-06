В Киеве на Рождество перекроют движение: где лучше не ехать

7 января в Киеве запретят движение транспорта на некоторых улицах. Фото - intvua.com

7 января на праздник Рождества в столице запретят движение транспорта на некоторых улицах.

Так, с 12:00 до 17:00 перекроют движение вдоль Владимирского проезда и улицы Владимирской (от дома № 23 на улице Софиевской до Рыльского переулка), сообщается на официальном портале Киева.

Также 7 января в случае необходимости возможно кратковременное ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станции метро "Золотые ворота". В это время все эскалаторы будут работать на подъем для избежании давки на платформе.

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Кроме того, возможно ограничение или закрытие на вход станций метро "Крещатик", "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь" и "Майдан Незалежности".

Также на время проведения мероприятий на Софийской и Михайловской площадях 7 января с 12:00 до 17:00 движение троллейбусов №6, 16, 18 будет с изменениями:

 троллейбусы № 6 - от Минского массива ст. м. "Лукьяновская";

 троллейбусы № 16 - от ул. Академика Щусева до Воздухофлотского путепровода;

 троллейбусы № 18 - от ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.

В Киеве продолжаются новогодние и рождественские празднества. В течение выходных дней киевлян и гостей столицы приглашают на праздничные мероприятия. Расписание развлечений на зимние праздники обнародовали на сайте КГГА.