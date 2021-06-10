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четверг, 10 июня 2021 20:05

В Киеве на Оболони появится новый современный микрорайон: Киевсовет принял ДПТ Минского массива

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Киевский городской совет большинством голосов принял решение о Детальном плане территории на Минском массиве в Оболонском районе столицы. Что интересно, 54% территории микрорайона отведено под зеленые зоны. Проект уникален тем, что не предусматривает уплотнение существующей застройки, а ревитализацию заброшенной агропромышленной территории.

Трансляция заседания велась на официальном канале Киевского городского совета в YouTube.

Благодаря этому решению государство получит ориентировочно полмиллиарда гривен прибыли, а Киев - современный новый район со школой, садами, развитой инфраструктурой и парком в 32 гектаров.

 

"Согласно этому документу (ДПТ - ред.) на заброшенной территории бывшего тепличного хозяйства, в районе улицы Ю. Кондратюка, запланировано строительство жилого микрорайона, который будет оборудован развитым комплексом обслуживания населения - это школа, три детских сада, стадионы, амбулатория семейных врачей. Также запланировано строительство новой транспортной развязки, инженерных сетей водоснабжения, электроснабжения и канализации", - сообщила в ходе слушания вопроса архитектор Елена Збаратская.

 

 

 

Отдельно архитектор подчеркнула, что развитие территории в пределах ДПТ полностью соответствует проекту Генеральному плану столицы, и "Комплексной программе реализации градостроительной политики на 2019-2020".

Микрорайон будет построен литовско-украинской компанией Stolitsa Group, имеющей высокую репутацию на рынке недвижимости благодаря надежности и высокому качеству жилья.

Stolitsa Group государство поручило завершить достройку более 11 000 квартир обанкротившегося банка "Аркада". Меморандум о завершении объектов банка "Аркада" между государством, городом и инвесторами был подписан в апреле этого года.

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