В Киеве на главной елке страны загорелись огоньки

В Киеве уже начали украшать главную елку гирляндами, но пока не вешают игрушки.

Об этом сообщает "Сегодня".

Несмотря на дождь, столичные рабочие украсили гирляндами уже пол елки. Игрушки планировали также вешать сегодня, но перенесли на понедельник из-за непогоды.

На входе на Софиевскую площадь также засияли новогодние инсталляции.

Фото: "Сегодня"

Высотой елка 30 м. Праздничное дерево украсят 10 тыс. игрушек красного и золотого цвета, а также гирлянда теплого света протяженностью 10 км в виде большого купола. Рождественскую локацию на Софийской площади оформят в стилистике волшебной ночи. Главную елку страны зажгут 19 декабря. Основание дерева украсят в виде вертепа.