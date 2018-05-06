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воскресенье, 06 мая 2018 06:40

В Киеве на Борщаговке прогремел взрыв

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В Киеве на Борщаговке прогремел взрыв
В Киеве прогремел взрыв. Фото: Информатор

В ночь на воскресенье, 6 мая, в районе Петропавловская Борщаговка в Киеве прогремел взрыв.

По предварительным данным, на причале возле озера взорвалась граната, передает Информатор.

В результате взрыва пострадал мужчина.

Полиция выясняет детали происшествий. В данный момент причина взрыва неизвестна.

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В Киеве на Куреневке по адресу Кирилловская, 117 прогремел взрыв. В результате инцидента один человек погиб.

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