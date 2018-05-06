В Киеве на Борщаговке прогремел взрыв

В ночь на воскресенье, 6 мая, в районе Петропавловская Борщаговка в Киеве прогремел взрыв.
По предварительным данным, на причале возле озера взорвалась граната, передает Информатор.
В результате взрыва пострадал мужчина.
Полиция выясняет детали происшествий. В данный момент причина взрыва неизвестна.
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В Киеве на Куреневке по адресу Кирилловская, 117 прогремел взрыв. В результате инцидента один человек погиб.
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