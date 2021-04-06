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вторник, 06 апреля 2021 10:17

В Киеве мужчины поплатились за жестокость к животным
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В Киеве на Владимирском спуске двое мужчин предлагали прохожим сфотографироваться с птицами за деньги.

Об этом сообщила патрульная полиция города.

Фото: Патрульная полиция Киева

"Прибыв в парковую зону на Владимирском спуске, инспекторы обнаружили мужчину с 6 голубями. Птицы теснились в пластиковых контейнерах без воды и пищи. Никаких документов на них мужчина предоставить не смог. Неподалеку заметили второго гражданина с соколом, который тоже искал желающих для фото", - говорится в сообщении.

На обоих фигурантов составили протоколы за жестокое обращение с животными. Мужчина, который эксплуатировал голубей, должен уплатить штраф в размере от 3,4 тыс. до 5,1 тыс. грн. Птиц изъяли в безопасное место до решения суда. Другой должен уплатить штраф в размере 3,4 тыс. грн.

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"К сожалению, мало кто осознает, что таким способом над животным издеваются и наносят страданий. Призываем не участвовать в заработке на страданиях животных, а в случае выявления таких случаев обращаться на линию 102", - добавили в полиции.

В учебнике "Букварь" для 1 класса заметили задания, которые популяризуют издевательства над животными. Среди героев - обезьяны, которые устроили концерт, прыгающий в кольце щенок и другие.

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