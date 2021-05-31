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понедельник, 31 мая 2021 12:21

В Киеве мужчина выпал из окна новостройки
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В Киеве на ул. Елены Пчелки с окна многоэтажки упал и погиб мужчина. Трагедия произошла вечером 30 мая.

Об этом в Facebook информирует сообщество dtp.kiev.ua.

Фото: dtp.kiev.ua

От полученных травм неизвестный скончался на месте. На вид ему около 30 лет.

"Полиция опрашивает свидетелей, предварительно мужчина упал с седьмого этажа, однако за час опросов никто из соседей не узнал погибшего. На место вызвали криминалистов", - говорится в посте.

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Пропавший подросток 15-летний Денис Родиков прыгнул с моста в Киеве на бетонный тротуар. Трагедия произошла 17 мая. В тяжелом состоянии его госпитализировали в больницу, где он вскоре умер. Перед самоубийством юноша записал предсмертное видео. Денис Родиков - сын многодетных супругов Дианы и Владимира Родикових, умерших от Covid-19 с разницей в неделю.

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