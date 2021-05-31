В Киеве мужчина выпал из окна новостройки

В Киеве на ул. Елены Пчелки с окна многоэтажки упал и погиб мужчина. Трагедия произошла вечером 30 мая.

Об этом в Facebook информирует сообщество dtp.kiev.ua.

Фото: dtp.kiev.ua

От полученных травм неизвестный скончался на месте. На вид ему около 30 лет.

"Полиция опрашивает свидетелей, предварительно мужчина упал с седьмого этажа, однако за час опросов никто из соседей не узнал погибшего. На место вызвали криминалистов", - говорится в посте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Четырехлетний мальчик выпал с окна

Пропавший подросток 15-летний Денис Родиков прыгнул с моста в Киеве на бетонный тротуар. Трагедия произошла 17 мая. В тяжелом состоянии его госпитализировали в больницу, где он вскоре умер. Перед самоубийством юноша записал предсмертное видео. Денис Родиков - сын многодетных супругов Дианы и Владимира Родикових, умерших от Covid-19 с разницей в неделю.