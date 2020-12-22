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вторник, 22 декабря 2020 15:17

В Киеве мужчина утонул в ванной

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В Киеве мужчина утонул в ванной
46-летний мужчина утонул в ванной. Фото: pixabay.com

В понедельник, 21 декабря, мужчина утонул в ванной. Трагедия произошла в Днепровском районе Киева.

Об этом в Facebook сообщил Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева.

"46-летний мужчина утонул в ванной. Это произошло поздно вечером. Обстоятельства на момент прибытия бригады ЭМП неизвестны. Вызов поступил из полиции", - говорится в сообщении.

Медики добавили, что на протяжении 21 декабря Центральная диспетчерская служба зарегистрировала 1871 обращения граждан. В режиме экстренных выполнили 1336 вызовов.

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В Кременчуге Полтавской области в ванной утонул 33-летний мужчина. Полицию вызвала соседка.

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22
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