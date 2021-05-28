В Киеве мужчина стрелял в прохожих из окна квартиры

В Киеве мужчина стрелял в прохожих из окна своей квартиры на ул. Васильковской. Об инциденте полицейским сообщили соседи, которые услышали выстрелы.
Об этом информирует пресс-служба полиции Киева.
Владелец помещения, вероятно, пьян отказывался открыть дверь правоохранителям.
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"Оценив ситуацию, в которой могли пострадать люди, а мужчина отказался выйти, мы решили демонтировать дверь. Далее мы увидели, что владелец успел забаррикадироваться мебелью, при этом угрожал самоубийством, а затем начали переговоры. В результате нам удалось установить контакт с человеком и прекратить его действия", - рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко.
С места происшествия следователи изъяли предметы, похожие на пистолет и гильзы, которые направили на экспертизу. В результате происшествия никто не пострадал.
Стрелка, 1991 года рождения, задержали. Ему готовят сообщение о подозрении. За содеянное фигуранту грозит до семи лет тюремного заключения.
В Киеве из окна обстреляли воинскую часть на ул. Евгения Коновальца. Стреляли в сторону Прозоровский башни. Это историческое здание, где расположена военная часть 2260 Национальной гвардии Украины.
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