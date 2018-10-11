В Киеве может остановиться весь транспорт из-за забастовки автомобилистов

Киев может остановиться в пробках. Фото: Корреспондент

В Киеве утром 11 октября пройдет акция, в связи с которой перестанут ездить автомобили и маршрутки.

В частности, возможный транспортный коллапс ожидается с 09:00 до 10:00 в рамках акции "Бойкот цене на топливо". Целью мероприятия является снижение стоимости бензина для населения Украины, сообщила организация АвтоЕвроСила в Facebook.

Предполагается, что в флешмобе примут участие водители и перевозчики со всей Украины. Суть акции заключается в том, чтобы остановиться с 09:00 до 10:00 на дороге, тем самым парализовать движение.

"Инициативу уже поддержали не только владельцы легковых автомобилей, но и водители маршрутных такси и рейсовых автобусов, грузовиков, фур, скорой помощи и полицейские", — рассказал руководитель АвтоЕвроСилы Александр Чернявский.

В то же время в КГГА заверили, что коммунальный транспорт Киева в четверг будет работать без изменений, несмотря на проведение активистами акции с требованием снизить стоимость горючего.

"Мы не можем регулировать цены на топливо, и городская администрация не имеет к этому отношения. Мы будем, возможно, привлекать полицию в части несоздания пробок", — отметила пресс-секретарь зампредседателя КГГА по вопросам транспортной инфраструктуры Дмитрия Давтяна Олеся Чемерис.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дорогой бензин и дешевая гривна: как на Украину повлияет высокая цена на нефть

В Украине с начала октября все виды топлива в среднем подорожали на 1 грн.