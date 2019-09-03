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вторник, 03 сентября 2019 09:21

В Киеве массово отравились студенты

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В Киеве массово отравились студенты
В Киеве студенты отравились шаурмой. Фото: NizhynNEWS

Вечером 2 сентября минимум 7 студентов столичного вуза попали в больницы с подозрением на острую кишечную инфекцию.

Все они покупали шаурму в одном киоске на улице Борщаговской, сообщает полиция Киева.

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Правоохранители выясняют информацию об отравлении уличной едой. На место происшествия направили следственно-оперативную группу для первоочередной проверки.

В Одесской области в больницу попали 37 человек из поселка Авангард Овидиопольского района, которые поели шаурмы. Среди них - 9 детей, в том числе - малолетние. У всех - признаки острого энтероколита.

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Дата
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