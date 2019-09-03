В Киеве массово отравились студенты

Вечером 2 сентября минимум 7 студентов столичного вуза попали в больницы с подозрением на острую кишечную инфекцию.
Все они покупали шаурму в одном киоске на улице Борщаговской, сообщает полиция Киева.
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Правоохранители выясняют информацию об отравлении уличной едой. На место происшествия направили следственно-оперативную группу для первоочередной проверки.
В Одесской области в больницу попали 37 человек из поселка Авангард Овидиопольского района, которые поели шаурмы. Среди них - 9 детей, в том числе - малолетние. У всех - признаки острого энтероколита.
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