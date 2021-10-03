В Киеве изменят движение общественного транспорта: маршруты

 
Ексклюзивы
1/5
"Били людей - страшное дело. Поджигали. Ужас!" - как нацисты уничтожили Большие Липняги
"Били людей - страшное дело. Поджигали. Ужас!" - как нацисты уничтожили Большие Липняги
Просмотров: 1800
Как в столице проходил грандиозный "Марш за Киев" - яркие фото
Как в столице проходил грандиозный "Марш за Киев" - яркие фото
Просмотров: 1062
"Вакцинация затянется на несколько лет с нынешней скоростью" - эксперт
"Вакцинация затянется на несколько лет с нынешней скоростью" - эксперт
Просмотров: 171
"Шефир контролирует Фонд госимущества, вся приватизация под ним" - Чумак
"Шефир контролирует Фонд госимущества, вся приватизация под ним" - Чумак
1 Просмотров: 729
Чем меньше корабль, тем больше моряки. Как бронированный катер "Костополь" маневрировал по натовским стандартам
Чем меньше корабль, тем больше моряки. Как бронированный катер "Костополь" маневрировал по натовским стандартам
Просмотров: 3033
Порошенко не стоит снова баллотироваться. Для него есть другая роль
Порошенко не стоит снова баллотироваться. Для него есть другая роль
4 Просмотров: 2889
Порошенко подарили торт, Аваков снова в Италии, Тимошенко пошла в оперу – фотонеделя политиков
Порошенко подарили торт, Аваков снова в Италии, Тимошенко пошла в оперу – фотонеделя политиков
Просмотров: 2484
Клоуны, файеры и артисты на ходулях: во Львове прошел карнавал
Клоуны, файеры и артисты на ходулях: во Львове прошел карнавал
Просмотров: 486
"Страшная тенденция. Наука превращается в разновидность религии" - эксперт об эпидемии
"Страшная тенденция. Наука превращается в разновидность религии" - эксперт об эпидемии
1 Просмотров: 756
От продавца и тамады – до певца: Роман Скорпион рассказал о начале карьеры
От продавца и тамады – до певца: Роман Скорпион рассказал о начале карьеры
Просмотров: 495
Фото
Все фото
9
5
3
3
8
Как в столице проходил грандиозный &quot;Марш за Киев&quot; - яркие фото
Как в столице проходил грандиозный "Марш за Киев" - яркие фото
В столице проходит &quot;Марш за Киев&quot;
В столице проходит "Марш за Киев"
В Киеве стреляли в водителя главы Госархива (обновлено)
В Киеве стреляли в водителя главы Госархива (обновлено)
Жестокое нападение на Печерске: инспекторам по парковке предоставят охрану
Жестокое нападение на Печерске: инспекторам по парковке предоставят охрану
Как жили киевляне под нацистской оккупацией - оцифровали архивные фото
Как жили киевляне под нацистской оккупацией - оцифровали архивные фото
Видео
Все видео
Кличко на сцене исполнил зажигательный хит про мэра: видео выступления
Кличко на сцене исполнил зажигательный хит про мэра: видео выступления
"Украина - проект Запада. Поеду в ДНР воевать" - 16-летний киевлянин возмутил сеть антиукраинскими заявлениями
"Украина - проект Запада. Поеду в ДНР воевать" - 16-летний киевлянин возмутил сеть антиукраинскими заявлениями
Украина отдает дань памяти жертвам Бабьего Яра
Украина отдает дань памяти жертвам Бабьего Яра
В Киеве подростки напали на прохожего: камера сняла преступление
В Киеве подростки напали на прохожего: камера сняла преступление
В Киеве женщина без одежды останавливала машины танцами: курьезное видео
В Киеве женщина без одежды останавливала машины танцами: курьезное видео
Интервью
1/5
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
2 Просмотров: 1305
Женщина может обнаружить рак сама. Но на поздней стадии - маммолог
Женщина может обнаружить рак сама. Но на поздней стадии - маммолог
Просмотров: 414
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Просмотров: 8028
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
1 Просмотров: 414
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Просмотров: 630
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
01 октября 2021
Просмотров: 342
Доки є "проблема Московії" – світ у небезпеці
Минуло три місяці відтоді, як Джозеф Байден визначив для диктатора Московії коридор прийнятності. Окреслив лінії, які переступати не можна, і ...
воскресенье, 03 октября 2021 10:36

В Киеве изменят движение общественного транспорта: маршруты

  Комментировать
В Киеве изменят движение общественного транспорта: маршруты
Изменения продлятся до окончания мероприятия. Фото: УП

3 октября в Киеве изменят движение общественного транспорта.

Изменения состоится из-за спортивного мероприятия "Kyiv Nova poshta Half Marathon 2021", сообщает пресс-служба КГГА.

От начала и до окончания мероприятий (ориентировочно до 16:00) общественный транспорт будет курсировать следующим образом:

Троллейбусы

- № 3 - от Железнодорожного массива (ул. Волгоградская) до железнодорожного вокзала "Южный";

- № 5 и 7 - от ул. Белицкой и ул. Чернобыльской до Воздухофлотского путепровода;

- № 8, 9 и 17 - от ул. Смелянского, Международного аэропорта "Киев" ( "Жуляны") и площади Космонавтов до железнодорожного вокзала "Южный";

- № 12 - от ст. м. "Васильковская" до ст. м. "Лыбидская";

- № 14 и 15 - от Ботанического сада и ст. м. "Выдубичи" до б-ру Леси Украинки (до ул. Новогоспитальной)

- № 40 - от ул. Кадетский гай до ул. Волгоградской.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бежали в 26 городах - показали, как прошел забег за Героев Украины

Автобусы

- № 5 - от ул. Изюмской до ул. Жилянской;

- № 24 и 114 - от Национального музея истории Украины во II мировой войне и ул. Милославской до ул. Крещатик по обычному маршруту, далее - ул. Михайловская - ул. Большая Житомирская - ул. Владимирская - бульвар Тараса Шевченко - ул. Симона Петлюры - железнодорожный вокзал "Центральный"; (В обратном направлении) железнодорожный вокзал "Центральный" - ул. Симона Петлюры - бульвар Тараса Шевченко - ул. Леонтовича - ул. Богдана Хмельницкого - ул. Владимирская - Владимирский проезд - ул. Михайловская - ул. Крещатик, дальше по своим маршрутам;

- № 20 - от ж/м Корчеватое до ул. Деловой;

- № 55 - от Дарницкой площади до ул. Бассейной;

- № 69 - от ул. Литвиненко-Вольгемут до железнодорожного вокзала "Южный";

- № 118 - от ст. м. "Черниговская" до ул. Бассейной.

С 21:00 1 октября до 17:00 4 октября на столичном мосту Метро ограничат движение транспорта. Дорожники будут ремонтировать деформационные швы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Киеве изменят движение общественного транспорта: маршруты». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
октября

Казаки и поляки победили турок

"Шахтер" легко обыграл "Динамо"

Самое читаемое
&quot;Молочные&quot; прелести MamaRika и сексуальные позы актрисы &quot;Квартала&quot; - что публикуют звезды в сети
"Молочные" прелести MamaRika и сексуальные позы актрисы "Квартала" - что публикуют звезды в сети
15
 Просмотров: 12501
Бритни Спирс позировала обнаженной в первый день без опеки отца
Бритни Спирс позировала обнаженной в первый день без опеки отца
5
 Просмотров: 8190
&quot;На живот, с*ка!&quot;: В Одессе ликвидировали российского киллера Аслана Дикаева
"На живот, с*ка!": В Одессе ликвидировали российского киллера Аслана Дикаева
10
 Просмотров: 5157
Чем меньше корабль, тем больше моряки. Как бронированный катер &quot;Костополь&quot; маневрировал по натовским стандартам
Чем меньше корабль, тем больше моряки. Как бронированный катер "Костополь" маневрировал по натовским стандартам
32
 Просмотров: 3033
Порошенко не стоит снова баллотироваться. Для него есть другая роль
Порошенко не стоит снова баллотироваться. Для него есть другая роль
 4 Просмотров: 2889
Новости Киева
Как в столице проходил грандиозный "Марш за Киев" - яркие фото
Как в столице проходил грандиозный "Марш за Киев" - яркие фото
9
 Просмотров: 1062
Три станции киевского метро могут закрыть
Три станции киевского метро могут закрыть Просмотров: 243
В столице проходит "Марш за Киев"
В столице проходит "Марш за Киев"
5
 Просмотров: 297
Праздник приближается: Киев уже готовит новогоднюю сказку на Софийской площади
Праздник приближается: Киев уже готовит новогоднюю сказку на Софийской площади Просмотров: 117
Кличко на сцене исполнил зажигательный хит про мэра: видео выступления
Кличко на сцене исполнил зажигательный хит про мэра: видео выступления
 Просмотров: 945
Больше всего комментируют
8
Зеленский: Дима допустил большую ошибку
5
Саакашвили задержали - премьер Грузии
4
Порошенко не стоит снова баллотироваться. Для него есть другая роль
3
В Трускавце Стефанчук представит IT-проект управления страной
3
Венедиктова заявила о 10 версиях покушения на Шефира
Голосов: 6958
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть