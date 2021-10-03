В Киеве изменят движение общественного транспорта: маршруты

Изменения продлятся до окончания мероприятия. Фото: УП

3 октября в Киеве изменят движение общественного транспорта.

Изменения состоится из-за спортивного мероприятия "Kyiv Nova poshta Half Marathon 2021", сообщает пресс-служба КГГА.

От начала и до окончания мероприятий (ориентировочно до 16:00) общественный транспорт будет курсировать следующим образом:

Троллейбусы

- № 3 - от Железнодорожного массива (ул. Волгоградская) до железнодорожного вокзала "Южный";

- № 5 и 7 - от ул. Белицкой и ул. Чернобыльской до Воздухофлотского путепровода;

- № 8, 9 и 17 - от ул. Смелянского, Международного аэропорта "Киев" ( "Жуляны") и площади Космонавтов до железнодорожного вокзала "Южный";

- № 12 - от ст. м. "Васильковская" до ст. м. "Лыбидская";

- № 14 и 15 - от Ботанического сада и ст. м. "Выдубичи" до б-ру Леси Украинки (до ул. Новогоспитальной)

- № 40 - от ул. Кадетский гай до ул. Волгоградской.

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Автобусы

- № 5 - от ул. Изюмской до ул. Жилянской;

- № 24 и 114 - от Национального музея истории Украины во II мировой войне и ул. Милославской до ул. Крещатик по обычному маршруту, далее - ул. Михайловская - ул. Большая Житомирская - ул. Владимирская - бульвар Тараса Шевченко - ул. Симона Петлюры - железнодорожный вокзал "Центральный"; (В обратном направлении) железнодорожный вокзал "Центральный" - ул. Симона Петлюры - бульвар Тараса Шевченко - ул. Леонтовича - ул. Богдана Хмельницкого - ул. Владимирская - Владимирский проезд - ул. Михайловская - ул. Крещатик, дальше по своим маршрутам;

- № 20 - от ж/м Корчеватое до ул. Деловой;

- № 55 - от Дарницкой площади до ул. Бассейной;

- № 69 - от ул. Литвиненко-Вольгемут до железнодорожного вокзала "Южный";

- № 118 - от ст. м. "Черниговская" до ул. Бассейной.

С 21:00 1 октября до 17:00 4 октября на столичном мосту Метро ограничат движение транспорта. Дорожники будут ремонтировать деформационные швы.