В Киеве изменится маршрут некоторых автобусов и троллейбусов: карта

 
Ексклюзивы
1/5
"Ради Бога, сядьте!" - как знаменитый преемник "Ракеты" плавал с туристами в Канев
"Ради Бога, сядьте!" - как знаменитый преемник "Ракеты" плавал с туристами в Канев
Просмотров: 18423
Почему Путин пудрит мозг Зеленскому
Почему Путин пудрит мозг Зеленскому
Просмотров: 990
Аваков спрятался в цветах, Тищенко пил кофе на заправке, Беленюк получил новое достижение – неделя политиков в фото
Аваков спрятался в цветах, Тищенко пил кофе на заправке, Беленюк получил новое достижение – неделя политиков в фото
Просмотров: 1539
"Власть открыла рынок земли в кастрированном виде" - эксперт
"Власть открыла рынок земли в кастрированном виде" - эксперт
Просмотров: 171
Голая девушка в боксерских перчатках нокаутировала мужчину в театре "Слово и голос"
Голая девушка в боксерских перчатках нокаутировала мужчину в театре "Слово и голос"
Просмотров: 13221
"Терла чужую кровь в подвале и представляла человека, которого убили" - как российские наемники обходятся с пленными
"Терла чужую кровь в подвале и представляла человека, которого убили" - как российские наемники обходятся с пленными
Просмотров: 1566
"Через пять лет попрощаемся с профессией водителя" - эксперт
"Через пять лет попрощаемся с профессией водителя" - эксперт
Просмотров: 3789
Что купить на Львовском форуме издателей. Самые интересные книжные новинки
Что купить на Львовском форуме издателей. Самые интересные книжные новинки
Просмотров: 990
Легендарный преемник "Ракеты" с пассажирами поплыл в Канев - фото
Легендарный преемник "Ракеты" с пассажирами поплыл в Канев - фото
Просмотров: 3708
Все пришли посмотреть: жены братьев Капрановых вспомнили собственную свадьбу
Все пришли посмотреть: жены братьев Капрановых вспомнили собственную свадьбу
Просмотров: 2403
Фото
Все фото
7
3
6
4
4
&quot;Евротранс&quot; подарил студентам новое общежитие. Репортаж с церемонии открытия
"Евротранс" подарил студентам новое общежитие. Репортаж с церемонии открытия
Самый высокий в Украине мурал украсил столичный ТРЦ: &quot;космические&quot; кадры
Самый высокий в Украине мурал украсил столичный ТРЦ: "космические" кадры
В &quot;Борисполе&quot; перехватили контрабанду сокровищ из Индии. Количество шокирует
В "Борисполе" перехватили контрабанду сокровищ из Индии. Количество шокирует
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
На столичные маршрутки начали &quot;охотиться&quot; инспекторы с боди-камерами
На столичные маршрутки начали "охотиться" инспекторы с боди-камерами
Видео
Все видео
Сильно проголодался - мужчина пожарил сосиску в вагоне метро
Сильно проголодался - мужчина пожарил сосиску в вагоне метро
Kyivstoner под смех журналистов из Челябинска звал Россию в Киев
Kyivstoner под смех журналистов из Челябинска звал Россию в Киев
"Герой парковки" заблокировал въезд коммунальной технике - люди отомстили
"Герой парковки" заблокировал въезд коммунальной технике - люди отомстили
Тьма людей: показали аномальные скопления в столичном метро
Тьма людей: показали аномальные скопления в столичном метро
Молодожены ошеломили выбором транспорта для свадебного кортежа: курьезное видео
Молодожены ошеломили выбором транспорта для свадебного кортежа: курьезное видео
Интервью
1/5
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
1 Просмотров: 1620
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Просмотров: 837
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Просмотров: 675
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
Просмотров: 1359
Цена на газ может увеличиться вдвое - эксперт
Цена на газ может увеличиться вдвое - эксперт
1 Просмотров: 666
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
17 сентября 2021
Просмотров: 261
Діти та підлітки
Якщо маєш двох малих дітей і одну тинейджерку в родині – ти цілком можеш сприймати цей факт як благословіння. Бо на цьому контрасті багато чого ...
суббота, 18 сентября 2021 14:12

В Киеве изменится маршрут некоторых автобусов и троллейбусов: карта

  Комментировать

  Общественный транспорт временно будет ходить по другим маршрутам. Фото: kyivcity.gov.ua
Общественный транспорт временно будет ходить по другим маршрутам. Фото: kyivcity.gov.ua

19 сентября в Киеве ряд автобусов и троллейбусов будут ходить по измененным маршрутам.

Это произойдет в связи с проведением полумарафона. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

В связи с проведением массового спортивного мероприятия "11-й WORK.UA Киевский полумарафон 2021" изменения введут в маршрутах автобусов №62, 114, 115 и троллейбусов №29, 30, 31, 47.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бежали старые и малые: как прошел забег в вышиванках

В воскресенье с начала движения до окончания мероприятий (ориентировочно до 13:30) движение маршрутов будет организовано следующим образом:

- автобус № 62 - от Ботанического сада до Европейской пл.;

  Изменения вводят нас проведения спортивного мероприятия. Фото: kyivcity.gov.ua
Изменения вводят нас проведения спортивного мероприятия. Фото: kyivcity.gov.ua

- автобус №114 на участках: от ул. Милославской до ст. м. "Почайна"; от железнодорожного вокзала "Центральный" до ул. Леонтовича;

  Изменения в маршрутах будут продолжаться до окончания мероприятий. Фото: kyivcity.gov.ua
Изменения в маршрутах будут продолжаться до окончания мероприятий. Фото: kyivcity.gov.ua


- автобус №115 - от железнодорожной станции "Дарница" до ст. м. "Лыбидская";

  19 сентября автобусы и троллейбусы изменят движение маршрутов. Фото: kyivcity.gov.ua
19 сентября автобусы и троллейбусы изменят движение маршрутов. Фото: kyivcity.gov.ua

- троллейбусы № 29, 31, 47 - от ул. Милославской до ст. м. "Дарница";

троллейбус №30 на участках: от ул. Милославской до ст. м. "Дарница"; от ул. Кадетский Гай ст. м. "Почайна".

В субботу, 18 сентября, возможны изменения в работе трех станций столичного метро. Причина - проведение на НСК "Олимпийский" футбольного матча "Динамо" - "Александрия". Футбольный поединок начнется в 19:30.

19 сентября станция Театральная будет работать только как узловая, а станции Дворец спорта и Площадь Льва Толстого будут закрыты даже для перехода. Такие ограничения будут действовать с самого утра и до завершения массовых мероприятий.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Киеве изменится маршрут некоторых автобусов и троллейбусов: карта». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
сентября

Разослали письма со спорами сибирской язвы

Самое читаемое
Миллионы на безопасность: Порошенко передал на фронт новое оптическое оборудование
Миллионы на безопасность: Порошенко передал на фронт новое оптическое оборудование Просмотров: 32052
&quot;Ради Бога, сядьте!&quot; - как знаменитый преемник &quot;Ракеты&quot; плавал с туристами в Канев
"Ради Бога, сядьте!" - как знаменитый преемник "Ракеты" плавал с туристами в Канев
10
 Просмотров: 18414
Голая девушка в боксерских перчатках нокаутировала мужчину в театре &quot;Слово и голос&quot;
Голая девушка в боксерских перчатках нокаутировала мужчину в театре "Слово и голос"
30
 Просмотров: 13212
Находка для модниц: универсальная обувь, которая подойдет под любой наряд
Находка для модниц: универсальная обувь, которая подойдет под любой наряд
5
 Просмотров: 9288
Коломойский смотрел футбол в вип-ложе с Арахамией
Коломойский смотрел футбол в вип-ложе с Арахамией
8
 Просмотров: 6552
Новости Киева
Бывший заключенный приставал к ученице в школьной уборной
Бывший заключенный приставал к ученице в школьной уборной Просмотров: 333
Извращенец в поликлиниках "охотился" на малолетних девочек и снимал штаны
Извращенец в поликлиниках "охотился" на малолетних девочек и снимал штаны Просмотров: 378
Поддержка политсилы "УДАР Виталия Кличко" в Киеве выросла до 22%, - социсследования
Поддержка политсилы "УДАР Виталия Кличко" в Киеве выросла до 22%, - социсследования Просмотров: 99
"Евротранс" подарил студентам новое общежитие. Репортаж с церемонии открытия
"Евротранс" подарил студентам новое общежитие. Репортаж с церемонии открытия
7
 Просмотров: 63
Самый высокий в Украине мурал украсил столичный ТРЦ: "космические" кадры
Самый высокий в Украине мурал украсил столичный ТРЦ: "космические" кадры
3
 Просмотров: 369
Больше всего комментируют
7
"Я напрягаюсь, когда слушаю русский" - секретарь СНБО остановил журналиста
3
Украина ввела санкции из-за выборов в Госдуму РФ и отравления Навального
2
Зеленский утвердил Стратегический оборонный бюллетень
2
За должность не держусь - Разумков
1
Судебная реформа: послы G7 и ЕС приехали в Офис президента
Голосов: 6952
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть