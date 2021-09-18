В Киеве изменится маршрут некоторых автобусов и троллейбусов: карта

Общественный транспорт временно будет ходить по другим маршрутам. Фото: kyivcity.gov.ua

19 сентября в Киеве ряд автобусов и троллейбусов будут ходить по измененным маршрутам.

Это произойдет в связи с проведением полумарафона. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

В связи с проведением массового спортивного мероприятия "11-й WORK.UA Киевский полумарафон 2021" изменения введут в маршрутах автобусов №62, 114, 115 и троллейбусов №29, 30, 31, 47.

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В воскресенье с начала движения до окончания мероприятий (ориентировочно до 13:30) движение маршрутов будет организовано следующим образом:

- автобус № 62 - от Ботанического сада до Европейской пл.;

Изменения вводят нас проведения спортивного мероприятия. Фото: kyivcity.gov.ua

- автобус №114 на участках: от ул. Милославской до ст. м. "Почайна"; от железнодорожного вокзала "Центральный" до ул. Леонтовича;

Изменения в маршрутах будут продолжаться до окончания мероприятий. Фото: kyivcity.gov.ua



- автобус №115 - от железнодорожной станции "Дарница" до ст. м. "Лыбидская";

19 сентября автобусы и троллейбусы изменят движение маршрутов. Фото: kyivcity.gov.ua

- троллейбусы № 29, 31, 47 - от ул. Милославской до ст. м. "Дарница";

троллейбус №30 на участках: от ул. Милославской до ст. м. "Дарница"; от ул. Кадетский Гай ст. м. "Почайна".

В субботу, 18 сентября, возможны изменения в работе трех станций столичного метро. Причина - проведение на НСК "Олимпийский" футбольного матча "Динамо" - "Александрия". Футбольный поединок начнется в 19:30. 19 сентября станция Театральная будет работать только как узловая, а станции Дворец спорта и Площадь Льва Толстого будут закрыты даже для перехода. Такие ограничения будут действовать с самого утра и до завершения массовых мероприятий.