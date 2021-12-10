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пятница, 10 декабря 2021 14:18

В Киеве горит склад возле железнодорожного вокзала (обновлено 15:45)
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Фото: ГСЧС

В Киеве в районе Южного железнодорожного вокзала вспыхнул пожар.

На месте уже работают спасатели и медики, сообщает ГСЧС. С помощью автолестницы эвакуировали шесть человек.

"В Соломенском районе, на улице Льва Толстого, 67 произошло возгорание на втором этаже офисно-складского здания. Горит склад хранения косметики", - говорится в сообщении.

Площадь возгорания составляет 200 кв. м. Для тушения огня задействовали шесть единиц техники и 28 пожарных. Ликвидация продолжается.

В 15:32 пожар ликвидировали. Информации о погибших или пострадавших нет.

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В сентябре в столице на ул. Дегтяревской, 49, горело девятиэтажное студенческое общежитие. Пожар возник в одной из комнат на шестом этаже. Сгорела и повреждена мебель, бытовая техника, личные вещи, оконные рамы, закопчены стены и потолок комнаты.

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