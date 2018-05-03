В Киеве горела квартира в многоэтажке

Спасатели спасли 3-х человек и еще 20 эвакуировали Фото: Взгляд

3 мая в Киеве на ул. Наталии Ужвий, 9, в многоэтажке горела квартира.

"В 6:47 поступило сообщение о пожаре, который возник в 9-этажном жилом доме. На место происшествия немедленно направили спасателей из ближайших пожарно-спасательных подразделений. К тушению пожара привлекли четыре единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 16 человек личного состава", - сообщила пресс-служба Главного управления ДСЧС Украины в Киеве.

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В 7:05 пожар локализовали, а в 7:23 - ликвидировали.

По сообщению, спасли 3 человек и кота. Также 20 человек эвакуировали.

Пожар повредили личные вещи, мебель, бытовую технику и закоптил стены и потолок в квартире.

Правоохранительные органы устанавливаются причина пожара и убытки.

В центре Киева больше часа тушили многоэтажку на улице Владимирская, 49а. Пожар произошел из-за возгорания утеплителя