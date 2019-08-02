В Киеве частично не работает "красная" ветка метро

По техническим причинам 3 станции столичного метро перекрыты для пассажиров.
Станции "Университет", "Театральная" и "Крещатик" не работают на вход и выход, сообщается на странице Киевского метрополитена.
"Движение по красной линии организовано от "Академгородка" до станции "Вокзальной" и от "Арсенальной" до "Лесной". Приносим извинения за неудобства", говорится в сообщении.
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Карточки метро прекратили продавать на одном из вестибюлей станции "Теремки".
Если жетоны будут полностью выведены из обращения до 31 октября, то "зеленые карточки" еще некоторое время будут действовать.
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