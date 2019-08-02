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пятница, 02 августа 2019 11:09

В Киеве частично не работает "красная" ветка метро (обновлено)
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Столпотворение на метро "Вокзальная"
Столпотворение на метро "Вокзальная"
Столпотворение на метро "Вокзальная"

По техническим причинам 3 станции столичного метро перекрыты для пассажиров.

Станции Университет, Театральная и Крещатик не работают на вход и выход, сообщается на странице Киевского метрополитена.

"Движение по "красной" линии организовано от Академгородка до станции Вокзальной и от Арсенальной до Лесной. Приносим извинения за неудобства", - говорится в сообщении.

Через 37 мин. метрополитен сообщил о возобновлении работы станций.

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Карточки метро прекратили продавать на одном из вестибюлей станции Теремки.

Если жетоны будут полностью выведены из обращения до 31 октября, то "зеленые карточки" еще некоторое время будут действовать.

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