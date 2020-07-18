В Киеве 108 новых случаев Covid-19, из них 4 медика

В Киеве за сутки обнаружили 108 новых больных Covid-19, двое умерли. Фото: unsplash.com

Количество жителей Киева, в которых за минувшие сутки обнаружили заболевания Covid-19 увеличилась еще на 108 человек. По сравнению с предыдущими сутками, это больше на 32 случая.

Об этом городской клава Киева Виталий Кличко написал на своей Facebook-странице.

"Еще на 108 человек увеличилось за прошедшие сутки количество жителей Киева, у которых обнаружили коронавирус. Двое больных умерли", - сообщил Виталий Кличко в субботу.

Сейчас в столице уже 6797 подтвержденных случаев заболевания Covid-19.

Среди заболевших за минувшие сутки 53 женщины в возрасте от 19 до 85 лет и две девочки, которым 6 и 8 лет 50 мужчин от 18 до 85 лет и трое мальчиков от 9 месяцев до восьми лет. Заболели, в частности, 4 медработника.

В больницы столицы госпитализировали 16 пациентов. Оставшиеся на самоизоляции, под контролем врачей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На каких столичных пляжах можно купаться: Кличко объявил список

Выздоровели за минувшие сутки 40 человек. В общем коронавирус преодолели 2360 жителей столицы.

"Больше всего случаев заболевания за минувшие сутки выявило в Дарницком и Деснянском районах - по 26. В Соломенском - 14. В Голосеевском и Святошинском районах - по 10 случаев", - отметил мэр.

В Украине увеличат количество тестов на коронавирусную инфекцию. Почти 14 тыс. тестов делают сегодня ежедневно, до сентября их количество должны увеличить вдвое, сообщил глава Минздрава Максим Степанов.