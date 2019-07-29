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понедельник, 29 июля 2019 03:22

В Киев приезжал известный режиссер Майкл Бэй

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В Киев приезжал известный режиссер Майкл Бэй
Майкл Бэй приезжал в Киев. Фото: РБК

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о посещении Киева известным американским режиссером.

"Друзья! Наш город привлекает все больше художников, творческих людей со всего мира. В Киеве снимают клипы всемирно известные звезды, рекламные ролики - крупные международные компании. А также Киев становится киноплощадкой. Вот прилетел мой хороший знакомый, американский режиссер и кинопродюсер Michael B. Bay. Один из самых кассовых режиссеров мира, картины которого собрали в прокате более 5,7 млрд долларов. Он известен такими лентами, как "Армагеддон", "Плохие парни", "Перл Харбор", "Трансформеры", - написал Кличко.

Киев может стать съемочной площадкой не только для российских сериалов, которые разными путями они приезжают сюда снимать, но и для голливудских боевиков. По крайней мере, такие мысли приходят в голову, когда становится известно, какие люди приезжают в столицу Украины.

Кличко сообщил, что режиссер прилетел со съемочной группой, чтобы познакомиться с украинской столицей.

"Майкл прилетел с командой, чтобы посмотреть на Киев, на Украину. Он заинтересован в сьемках кино и видео в нашем городе", - рассказал Кличко.

Говорили об условиях для кинопроизводства в Украине, о помощи города в организации съемок, о красивых локациях Киева и перспективах сотрудничества.

"Все остались довольны. И, надеюсь, Майкл творчески поработает в Украине", - отметил Кличко.

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Майкл Бэй известен как создатель таких фильмов как "Армагеддон", "Перл Харбор", "Трансформеры" и других.

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