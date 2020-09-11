В Киев приедут родственники Защитников Украины

В субботу, 12 сентября, на летней сцене театра "Мушля" в Мариинском парке столицы, пройдет Первый Всеукраинский Собор Семей павших защитников Украины.
Об этом сообщили на странице в Facebook события.
"Мероприятие организовано исключительно для членов семей погибших и пропавших без вести защитников Украины", - отметили в описании.
Во время мероприятие будут обсуждать необходимость принятия Закона о Защитнике Украины и предоставления семьям погибших статуса "Член семьи павшего Защитника".
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29 августа в рамках празднования национального Дня памяти защитников Украины, мэр Киева Виталий Кличко принял участие в церемонии заложения капсулы. На месте заложения вскоре будет сооружен Мемориал памяти киевлянам, погибших за целостность и независимость Украины.
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