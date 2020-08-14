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пятница, 14 августа 2020 17:32

В Киев прибудет баржа с арбузами

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В Киев прибудет баржа с арбузами
На следующей неделе арбузы доставят в столичные торговые сети. Фото: pixabay.com

15 августа на судно погрузят около 300 т херсонских арбузов и отправят в Переяслав, что на Киевщине.

На следующей неделе арбузы доставят в столичные торговые сети, а судно загрузят зерном. Ягоды из Херсона можно будет приобрести в торговых точках сети "Сильпо".

В компании "Нибулон" рассказывают, что водный путь доставки значительно уменьшает потери ягод и помогает расширять рынки сбыта сезонной продукции.

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"Когда арбузы грузятся насыпью, 10-13% продукции подвергаются механическим повреждениям. Благодаря такому сравнительно небольшому по объему рейсу 15 грузовиков не выйдут на автодороги, что способствует сохранению последних", - объясняют в компании.

Водным путем из Херсона в Киев арбузы отправляют уже четвертый год подряд.

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