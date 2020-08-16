В Киев отправилась баржа с арбузами

Арбузы едут в Киев. Фото: Укринформ

В Киев из Херсона отправилась баржа с арбузами.

В столицу направляется 300 тонн отборных бахчевых, сообщает ТСН.

"Если в прошлом году в это время, когда мы отправляли баржу, цена была в рамках 1,20-1,50, то сегодня купить арбуз на херсонских полях оптом можно в районе 2,50-3 гривны. Все затратные части и вот он получается в сетях Киева и крупных городов в районе 10 гривен", - говорит фермер Александр Мусиенко.

В этом году херсонские арбузы имеют еще и культурно-туристическую миссию. Большинство едет с наклейками. Если считать QR-код, можно узнать не только о происхождении арбузов, но и о интересности Херсонщины, а также как к ним добраться.

К терминалу в Переяславе-Хмельницком баржа с арбузами прибудет 21 августа. А в киевских супермаркетах эти арбузы появятся традиционно накануне Дня Независимости.

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Баржами арбузы стали возить 4 года назад. Оказалось, это дешевле, чем грузовиками. Одна баржа равна 15 КамАЗам с прицепами.