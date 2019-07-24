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среда, 24 июля 2019 15:17

В КГГА отреагировали на предложение Богдана уволить Кличко

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В КГГА отреагировали на предложение Богдана уволить Кличко
Кличко лично не получал письма от Богдана, в котором его просят уволить. Фото: politeka.net

Письмо с просьбой об увольнении председателя КГГА Виталия Кличко отправил в Кабинет Министров Украины глава Офиса президента Андрей Богдан.

Но такой информации ни в КГГА, ни лично к Виталию Кличко не поступало - сообщили в прес-службе мэра Киева.

"Письмо адресовано не КГГА, не мэру, там адресат написан, Александр Сергеевич (Саенко, - ред) нас про такое не уведомлял. И это же письмо Богдана о том, чтобы подготовить представление, а почему собственно не появилось само представление? Или направлено оно на Кабмин? .. Вот то, что выбросили в пространство, то мы и обсуждаем. Копию или сообщения о таком письме нам еще не прислали" - рассказала пресс-секретарь Виталия Кличко Оксана Зиновьева.

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Адресат Александр Саенко письмо получил.

Сейчас должность главы КГГА и городского головы является совместно-совмещена. Но теперь эти должности хотят разделить.

Новый депутат и бывший генеральный директор канала 1+1 Александр Ткаченко, вероятно захочет стать мэром Киева.

Если не назначат досрочные местные выборы, то согласно графику, они должны состояться осенью 2020 года. Виталий Кличко хочет второй раз баллотироваться на должность мэра столицы.

Государственное бюро расследований вызвало на допрос в качестве свидетеля мэра Киева Виталия Кличко. Производство касается использования коммунальных земель.

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