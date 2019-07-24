В КГГА отреагировали на предложение Богдана уволить Кличко

Кличко лично не получал письма от Богдана, в котором его просят уволить. Фото: politeka.net

Письмо с просьбой об увольнении председателя КГГА Виталия Кличко отправил в Кабинет Министров Украины глава Офиса президента Андрей Богдан.

Но такой информации ни в КГГА, ни лично к Виталию Кличко не поступало - сообщили в прес-службе мэра Киева.

"Письмо адресовано не КГГА, не мэру, там адресат написан, Александр Сергеевич (Саенко, - ред) нас про такое не уведомлял. И это же письмо Богдана о том, чтобы подготовить представление, а почему собственно не появилось само представление? Или направлено оно на Кабмин? .. Вот то, что выбросили в пространство, то мы и обсуждаем. Копию или сообщения о таком письме нам еще не прислали" - рассказала пресс-секретарь Виталия Кличко Оксана Зиновьева.

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Адресат Александр Саенко письмо получил.

Сейчас должность главы КГГА и городского головы является совместно-совмещена. Но теперь эти должности хотят разделить.

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